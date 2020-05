IoMettoLaMascherina, Dolcenera: “Siamo gentili e responsabili”

DOLCENERA #IOMETTOLAMASCHERINA

La cantautrice salentina, oggi cittadina di Bagno a Ripoli, aderisce con un video all’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la cittadinanza sull’uso dei dispositivi di protezione individuale

“Cittadini di Bagno a Ripoli, vi invito a rispettare le regole, non mandiamo all'aria gli sforzi fatti per proteggerci l'un l'altro”. La cantautrice Emanuela Trane, al secolo Dolcenera, salentina di nascita e oggi cittadina ripolese, presta il suo volto e la sua bellissima voce alla campagna informativa #IoMettoLaMascherina, promossa dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per sensibilizzare la cittadinanza sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Dolcenera, che dal 2003, anno della vittoria delle "Nuove proposte" di Sanremo con “Siamo tutti là fuori”, ha collezionato successi grazie alla sua musica e alle sue parole, con un contributo video ricorda l’importanza di “seguire le regole e indossare la mascherina” perché adesso, in questa delicata Fase 2, “dipende tutto da noi”.

Il filmato è visibile sul canale YouTube del Comune. La campagna #IoMettoLaMascherina vedrà l’affissione di materiale informativo in negozi e uffici pubblici, nell’obiettivo di diffondere le buone abitudini di contrasto alla diffusione del Coronavirus, a partire dall’utilizzo della mascherina e dal rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Accanto a Dolcenera, hanno aderito all'iniziativa l'attore Sergio Forconi, il campione automobilistico Simone Faggioli e la blogger Lisa Bartali.