Investimento di €4,5milioni per la nuova sede di GAB a Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 21 gennaio 2023 – Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy”, ha inaugurato ieri a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, la nuova sede di GAB, azienda specializzata nella progettazione, industrializzazione e produzione di articoli in pelle per clienti internazionali del lusso.

Dall’ingresso nell’agosto del 2021 nel polo di eccellenza Holding Moda -subholding di Hind attiva in tutti i segmenti della filiera italiana della moda- negli ultimi 15 mesi GAB ha registrato una significativa crescita di organico e di fatturato, rispettivamente a fine 2022 pari a 106 addetti (+20) e 25,5 milioni di euro (+50%).

Grazie ai suoi 19.000 mq, la nuova sede della società, frutto di un investimento complessivo pari a circa 4,5 milioni di euro, ospiterà anche la maggior parte dei subfornitori di GAB, per favorire una produzione a Km. 0 e un controllo capillare di tutte le fasi delle operations, volte al raggiungimento di livelli di eccellenza manufatturiera sempre più elevati. L’intera area è infatti divisa in tre blocchi: fra questi, l’edificio principale è stato destinato al nuovo quartier generale di GAB, mentre gli altri due ai subfornitori, per un totale di 250 lavoratori specializzati (di cui 106 dipendenti diretti di GAB).

L’attenzione verso la filiera è un aspetto strategico per Holding Moda, orientata a instaurare collaborazioni durature con la propria catena di fornitura, resa certificabile attraverso la piattaforma “The Ghost Makers” – sviluppata in collaborazione con Intertek – al fine di accertarne la conformità ESG rispetto ai criteri delle maison del lusso e promuovere la cultura della sostenibilità nella supply chain.

Ispirato a criteri di rispetto ambientale, il nuovo impianto produttivo nasce da un importante intervento di riqualificazione degli spazi dell’ex Tintoria del Sole, che torneranno così ad essere un luogo dedicato al lavoro artigianale di qualità grazie al recupero della precedente struttura. La rigenerazione degli edifici esistenti, oltre all’elevato valore sociale e simbolico dell’intervento, ha evitato la generazione di un importante quantitativo di rifiuti non recuperabili e l’uso di nuovi materiali ha permesso un risparmio stimato di 260 tonnellate di involucro, in un’ottica di economia circolare di riuso, riciclo ed eco-design.

I nuovi volti degli edifici sono stati inoltre pensati per sfruttare il più possibile l’apporto dell’illuminazione naturale all’interno degli spazi produttivi, a favore del benessere delle persone e dell’ambiente. Per quel che riguarda i rivestimenti invece, sono stati installati pannelli fotovoltaici (con capacità massima pari a 300 kW), mentre internamente è stato utilizzato un parquet industriale realizzato esclusivamente da materiali di riciclo. Infine, 2.900 mq di superficie sono stati riservati all’ampliamento degli spazi aperti, dedicandoli a migliorare la viabilità e ad accrescere l’area verde.

Con l’obiettivo di valorizzare il nuovo polo manifatturiero di elevata specializzazione, Hind continuerà ad investire sul territorio e sulla filiera con un nuovo piano di assunzioni, per arrivare entro la fine del 2023 a popolare la struttura con oltre 350 lavoratori. Sinergicamente, l’hub ospiterà anche un’academy interna concepita per la formazione di nuove maestranze che uniscano il know-how della tradizione artigianale con le nuove tecnologie digitali nel mondo della pelletteria, già adottate da Holding Moda e GAB in ambito prototipia 3D e nel metaverso.

Questa nuova iniziativa integrerà le altre attività formative sviluppate dall’Accademia Holding Moda, nata con lo scopo di favorire il ricambio generazionale nelle altre aziende del gruppo e nella supply chain, unitamente a quelle in collaborazione con istituti d’eccellenza, tra cui Polimoda, l’Institut Français de la Mode di Parigi e il Fashion Institute of Technology di New York, per l’inserimento lavorativo di giovani talenti.

Claudio Rovere, fondatore e Presidente di Hind afferma: “Con l’inaugurazione del nuovo polo produttivo della pelletteria capitanato da GAB, Hind segna un'altra tappa fondamentale del progetto Holding Moda per la valorizzazione delle eccellenze italiane. Oltre ad un significativo investimento industriale, per noi rappresenta infatti di un’iniziativa concreta di sistema a supporto della filiera a Km0, in linea con i nostri valori di sostenibilità”.

Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda, ha aggiunto: “Il nuovo polo di Campi Bisenzio testimonia l’approccio consolidato alla creazione di un Gruppo orientato al futuro in grado di coniugare artigianalità e innovazione, promuovendo al contempo la cultura della sostenibilità e i giovani. È inoltre con grande piacere che accogliamo in questo spazio rigenerato i nostri fornitori, che già da tempo condividono i nostri principi etici e i valori della nostra filosofia sostenibile”.

Claudia Guidarelli e Simone Lenzi, fondatori di GAB Group: “Siamo fieri di essere entrati nel 2021 a far parte di Holding Moda, gruppo con il quale abbiamo trovato subito la giusta sinergia per portare avanti il progetto di Gab a Campi Bisenzio. Per noi è una grande opportunità di crescita, in quanto abbiamo ancor più consolidato quelli che sono sempre stati i principi di Gab: sostenibilità, concretezza, affidabilità e formazione.”