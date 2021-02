Insulti alla Meloni: segnalazione disciplinare per il direttore di Controradio

Il Consiglio regionale dell'Odg della Toscana ha sollecitato l'intervento del Consiglio territoriale di disciplina

In merito agli insulti rivolti nei confronti dell'on. Giorgia Meloni, l'Ordine dei giornalisti della Toscana precisa di non poter intervenire nei confronti dei due ospiti della trasmissione "Bene, bene, male, male" andata in onda venerdì scorso sulle frequenze di Controradio. Giovanni Gozzini e Giorgio Van Straten, infatti, non sono iscritti all'Ordine dei giornalisti.

Preso atto della condanna dell'accaduto espressa dalla redazione giornalistica dall'emittente in un comunicato ufficiale, l'Ordine dei giornalisti della Toscana ha tuttavia l'obbligo di valutare la condotta deontologica del conduttore, che avrebbe dovuto dissociarsi immediatamente dalle espressioni incivili proferite nel corso della trasmissione.

Per questo, il Consiglio regionale dell'Odg della Toscana ha sollecitato l'intervento del Consiglio territoriale di disciplina che dovrà pronunciarsi sul comportamento del direttore responsabile di Controradio, Raffaele Palumbo, che conduceva la trasmissione.

Recentemente, in merito a un altro caso di insulti rivolti all'on. Giorgia Meloni, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana aveva già provveduto a inoltrare la segnalazione al Consiglio di disciplina.