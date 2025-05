Ingresso gratis domenica 1 e lunedì 2 giugno nei luoghi della cultura

Domenica 1° giugno per la domenica al museo e lunedì 2 giugno 2025 in occasione della Festa della Repubblica, tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Molti musei della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e i nuovi Musei autonomi del MiC apriranno straordinariamente anche lunedì, nel consueto giorno di riposo, differendo ad altro giorno la chiusura settimanale per offrire al pubblico maggiori possibilità di visita. Oltre alle aperture programmate, tutte indicate in dettaglio di seguito, alcuni musei offrono al pubblico visite guidate, itinerari, concerti e altre iniziative.

Al Museo di San Marco, dopo anni di chiusura, è di nuovo visibile la Cella 44 del dormitorio nord al primo piano del Museo di San Marco, grazie all’intervento di ricollocazione conservativo sul frammento di affresco con San Domenico ed ha riaperto al pubblico la Sala Greca uno degli ambienti più suggestivi dell’antica biblioteca michelozziana con lo splendido soffitto ligneo, con lacunari dipinti a finti marmi policromi e l’alta cornice rossa, e con gli armadi, degli inizi del ‘700, che custodiscono 130 codici databili tra il tardo Duecento e gli inizi del Cinquecento e 26 splendidi vasi in terracotta invetriata attribuiti alle botteghe di Montelupo fiorentino e appartenenti al convento di S.

Marco.

Al Giardino della Villa medicea di Castello saranno in azione i giochi d’acqua della Grotta degli Animali ogni mercoledì, sabato e domenica alle 10.30, 12.30, 16.00 e 17.00. Come all’epoca di Cosimo I, i cittadini e i turisti potranno tornare a godere dello straordinario spettacolo dei giochi d’acqua ripristinati e riportati in funzione nella Grotta degli Animali, uno dei gioielli architettonici del Giardino della Villa medicea di Castello, ammirato in passato dai viaggiatori di tutto il mondo e tappa imprescindibile del Grand Tour.

Nella Villa medicea di Poggio a Caiano continua l’esposizione nel nuovo allestimento della straordinaria Visitazione capolavoro del Pontormo. La pala raffigura l’incontro tra Maria e la cugina Elisabetta, entrambe incinte, narrato nel Vangelo di Luca: le due figure femminili, monumentali e slanciate, si uniscono in un abbraccio così vibrante e vivo da rappresentare l’animo umano in un attimo sospeso tra il reale e l’irreale.

I volti, segnati da un’espressione di profonda commozione, sembrano riflettere un’interiorità complessa e tormentata e i corpi abbigliati con colori vivaci e cangianti alimentano un’atmosfera mistica, che trascende la dimensione terrena. Il contesto è tipicamente fiorentino, con altissimi palazzi caratterizzati dal bugnato in pietra serena e cornici marcapiano.

Doppia occasione di visita gratuita ai Musei del Bargello: domenica 1° giugno, in adesione all’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al museo”, e lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente alle sedi aperte del gruppo di musei statali. L’iniziativa coinvolge i musei regolarmente aperti al pubblico nelle due giornate, ovvero il Museo Nazionale del Bargello(aperto la domenica dalle 8:15 alle 13:50 e lunedì dalle 8:15 alle 18:50), il Museo delle Cappelle Medicee (aperto domenica e lunedì dalla 8:15 alle 18:50) e il Complesso di Orsanmichele (aperto la domenica dalle 8:30 alle 13:30 e il lunedì dalle 8:30 alle 18:30) offrendo l’opportunità di ammirare gratuitamente le straordinarie collezioni.

Per tutto il mese di giugno la Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze apriranno le porte a delle visite guidate tematiche. Cinque appuntamenti con focus differenti per approfondire la cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti della Firenze ebraica. Domenica 1° giugno alle ore 11 la visita dedicata alle tre grandi feste ebraiche: Pesach, Shavuot e Sukkot, anche dette i tre pellegrinaggi.

Quando c'era il Tempio di Gerusalemme, gli ebrei dovevano recarsi al Santuario e portare offerte e primizie ai Sacerdoti. Queste festività uniscono significati storici, religiosi e agricoli, e rafforzano l'identità, la memoria e la fede del popolo ebraico. Ma gli ebrei come festeggiano oggi queste tre ricorrenze? Nel corso della visita guidata sarà possibile scoprire il significato delle feste e gli aspetti rituali più importanti, visitando anche il museo e la sinagoga.