Domenica 4 agosto 2024 musei gratis: gli orari di apertura

Nuovo appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.

Al Museo archeologico nazionale di Firenze Mario Iozzo, curatore della sezione greco – romana e delle collezioni storiche del museo, condurrà due visite guidate, alle 11 e alle 12, dal titolo “Due capolavori della scultura etrusca, testimonianze di antichi culti: la Mater Matuta e l'Apollo Lorenzini”.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 450° anno dalla morte di Giorgio Vasari, il Museo di Casa Vasari ad Arezzo sarà aperto anche in orario pomeridiano, un’occasione unica per poter ammirare la dimora che rappresenta un capolavoro del Manierismo, espressione artistica di cui Vasari fu esponente di spicco. Le sale del piano nobile della casa, disposta su tre livelli, sono impreziosite da affreschi realizzati dallo stesso Vasari e da suoi collaboratori, che narrano vicende a lui legate celebrando i grandi protagonisti dell’arte moderna, ma che presentano anche complesse allegorie e riferimenti mitologici tipici della temperie culturale del tempo.

Al Museo nazionale etrusco di Chiusi (SI), che sarà straordinariamente aperto tutto il giorno, è in corso la mostra “Chimera. La scoperta. Il mito”, un’esposizione di cinque formelle modellate dall’artista Giuseppe Venturini che racconta il mito greco del mostro leggendario con testa e corpo di leone, una seconda testa di capra sulla schiena e una coda di serpente, raffigurato spesso nell’atto in atto di sputare fuoco. La sua figura ha avuto tanta fortuna anche nell’arte etrusca, come testimoniano le numerose raffigurazioni vascolari, anche sui vasi del Museo di Chiusi, fino alla famosa Chimera di Arezzo esposta oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli sugli orari e sulle modalità di ingresso su Museitoscana.

Nella giornata del 4 agosto, prima domenica del mese, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E.

Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, MAD - Murate Art District e Forte di Belvedere. Anche per i bambini e per le loro famiglie sono previste alcune attività, fra cui il racconto animato Per fare una città ci vuole un fiore in Palazzo Vecchio e Un nuovo canto per Orfeo in Palazzo Medici Riccardi.

Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso. In Palazzo Medici Riccardi sono visitabili le mostre L’incanto di Orfeo. Nell’arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo, che attraversa il mito del leggendario cantore grazie a capolavori dell’arte figurativa, e Roberto Innocenti. Illustrare il tempo, dedicata a uno dei più grandi illustratori toscani.

Al Museo Novecento sono invece in corso le esposizioni Ritorni. Da Modigliani a Morandi, con grandi capolavori dell’arte italiana del XX secolo e Do Not Abandon Me. Louise Bourgeois in Florence, una imponente mostra che vede le opere dell’artista per la prima volta a Firenze. Presso il MAD - Murate Art District è presente la suggestiva installazione sonora Agorà dell’artista Sadi presso il carcere duro del complesso.

Da giugno a settembre proseguono inoltre le visite guidate alle torri e porte cittadine: domenica sarà quindi possibile visitare Torre San Niccolò, Torre della Zecca e Porta San Frediano dalle 17 alle 20, visite ogni mezz’ora (sospese in caso di pioggia). Come da tradizione, è inoltre riaperto il Forte Belvedere, con visite guidate alle 17 e alle 18.30.