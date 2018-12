Info Day "L'elezione del parlamento europeo nel 2019" a Livorno

Evento dedicato ai giovani al primo voto, organizzato da Europe Direct Livorno al Cisternino di Città

Livorno 30 novembre 2018. Oggi 30 novembre dalle ore 15:30 il Cisternino di Città si aprirà ai giovani al primo voto europeo per l’info day promosso dal Centro Informazione Europe Direct del Comune di Livorno sulle elezioni di rinnovo del Parlamento Europeo previste per maggio 2019.

L’evento vedrà come relatori il Vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, la capa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi, la direttrice dell'Istituto Scolastico Provinciale di Livorno, Anna Pezzati, la Presidente dell'Associazione ELSA, Claudia Villani, e per Uni Info News Gabriele Nasca e Rodolfo Ortolani, con la presentazione dei risultati del sondaggio di preparazione dell'evento “Il mio primo voto europeo” e della videoclip omonima. Nel corso dell’info day sarà inoltre letto il messaggio inviato dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani per l’occasione. Aprirà l’evento, moderato dal giornalista Carlandrea Poli dell’agenzia Dire, il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin.