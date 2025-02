Indagati i vertici di Qualità e servizi per le intossicazioni

La Procura di Prato che sta indagando i vertici dell’azienda pubblica di refezione scolastica per avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose.

Dal 6 novembre 2024 in Consiglio comunale di Firenze c'è un'interrogazione senza risposta su Qualità & Servizi e l'internalizzazione dei servizi di refezione scolastica. E dal 13 gennaio 2025 è iscritto all'ordine dei lavori un ordine del giorno che propone di andare avanti sul percorso di Qualità & Servizi.

«Era una promessa su cui si era spesa negli anni l'allora Assessora Funaro, oggi Sindaca. Il Partito Democratico l'aveva definita una scelta coraggiosa e non scontata, in un comunicato di marzo 2024 in Rete Civica. A luglio 2021 si poteva invece leggere via libera per tornare ad una gestione interna della refezione scolastica. Una lavoratrice in appalto era stata candidata in cima alle liste del PD pochi mesi fa, proprio per le elezioni comunali del 2024. Insomma stiamo parlando di un tassello centrale nella presunta svolta a sinistra del centrosinistra, dopo i mandati Renzi e Nardella -dichiara Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune- Abbiamo sempre usato cautela su questo fronte.

Per noi l'obiettivo riguarda il processo concreto, non intestarsi una lotta politica. Per questo non abbiamo promosso raccolte firme nel mandato 2019-2024, sapendo che erano in corso approfondimenti e percorsi, che però non hanno mai trovato reale attuazione.

Anche prima del caso salmonellosi. In campagna elettorale abbiamo più volte evidenziato il problema della portata dell'operazione, dato il bacino di utenza del nostro Comune (rispetto a quello della piana) e segnalando l'importanza di non concentrare tutto dentro Mercafir (altra partita su cui la confusione regna sovrana).

La strategia della Sindaca e della Giunta è quella dell'opossum della Virginia? Non muoversi per difesa e quindi fingere di non esserci, sul tema? Abbiamo presente che nel primo bilancio di previsione è completamente sparito questo obiettivo. Oggi un articolo su la Nazione conferma che tutto sembra scricchiolare, a seguito delle cronache. Ma che politica è una che rinuncia a governare, invece di assumersi la responsabilità delle scelte?

Lunedì presenteremo una domanda di attualità. Lo dobbiamo a Firenze e a chi lavora in appalto, nel rispetto delle cooperative e delle ditte che fino a oggi hanno gestito il servizio, ma con la chiara volontà di chiedere l'internalizzazione, senza coinvolgimento di realtà private».

“Alla luce delle ultime vicende, lette sulla stampa di oggi, e che hanno interessato ‘Qualità e Servizi’, la società pubblica della refezione abbiamo richiesto alla presidente della Commissione 9 Beatrice Barbieri di convocare una seduta con l’assessore Benedetta Albanese e la direzione scuola per fare un focus sul progetto della società in house e sull’internalizzazione del servizio mensa. Un progetto che era stato lanciato già nella precedente consiliatura e che ancora non ha visto la luce” dichiarano Angela Sirello e Alessandro Draghi di Fratelli d’Italia.

“Adesso l’Amministratore delegato di Qualità & Servizi faccia un passo indietro. Diversamente siano i Comuni proprietari dell’azienda ad intervenire in autotutela”. Si esprime così Paolo Gandola, capogruppo sulle liste di centrodestra, commentando le novità emerse "Sconcerto e rammarico sono i sentimenti che stiamo vivendo - ha aggiunto Gandola - adesso il Comune di Campi la smetta di minimizzare e convochi subito le commissioni da tempo richieste da me personalmente e dal resto dell’opposizione.

A distanza di molti mesi è inaccettabile che ancora il Comune non abbia approfondito la vicenda come invece ben fatto a Sesto Fiorentino grazie all’opera portata avanti dal collega Daniele Brunori, presidente della Commissione controllo. Anche io ho partecipato, come uditore, ad una di quelle commissioni e durante l’incontro sono emersi, in modo chiarissimo, le responsabilità dell’Azienda per la tossinfezione da salmonella. Il Comune di Campi, dunque, convochi subito le commissioni finora bloccate, almeno a parole, a causa della necessità di rinominare i presidenti dopo l’uscita dalla maggioranza dei colleghi del Movimento Cinque Stelle che, traslocati all’opposizione, hanno abbandonato la maggioranza del sindaco Tagliaferri.

Di tempo, finora ne è stato perso fin troppo. Ma i Comuni interessati - ha proseguito Gandola - si attivino subito anche per chiedere all’amministratore delegato di fare un passo indietro. Occorre inaugurare, senza ritardo, una nuova fase per riportare serenità nelle tante famiglie coinvolte nella vicenda e in tutti coloro che usufruiscono del servizio mensa. La fiducia, oramai, è stata incrinata ed irrimediabilmente compromessa. Per questo è necessario imprimere una svolta”.

"Le RSA sono già sottoposte a controlli da parte delle Asl, quindi della Regione Toscana, pertanto chiederò anche delucidazioni da parte di Regione e Azienda Sanitaria: è un dovere nei confronti delle famiglie dei deceduti, alle quali vanno le mie più sentite condoglianze. La Toscana invecchia ed occorre pensare ad un modello di assistenza che sia in grado di coprire in modo adeguato le richieste dei cittadini. Inoltre ancora oggi sono tutt’altro che superate le criticità sul tetto alla quota sanitaria; ancora tante, troppe famiglie toscane scontano la lentezza nello scorrimento delle graduatorie” afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi.

“Crediamo opportuno sollecitare le ASL e le istituzioni affinchè intensifichino i controlli nelle strutture convenzionate al fine di prevenire per il futuro simili tragedie, monitorando costantemente le RSA, e le strutture a contatto con le fragilità” dichiarano il segretario generale Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi, il segretario generale Cisl Pensionati Firenze-Prato Emilio Sbarzagli e la segretaria generale Cisl Funzione Pubblica Firenze Prato Raffaella Comodo.

"Le RSA sono strutture portanti della rete di assistenza alle persone anziane, luoghi della cura che accolgono le persone nel momento conclusivo e spesso più difficile della vita e che, per questo, devono sempre garantire il massimo di qualità dell’assistenza -dichiara Mario Batistini, segretario generale Spi Cgil Firenze- Certamente le RSA in questi anni sono cambiate e gli ospiti presentano condizioni e bisogni sanitari sempre più marcati. Questo ci obbliga ad una riflessione collettiva sul funzionamento di tutte le strutture e sugli standard assistenziali e di sicurezza garantiti".