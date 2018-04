Incontra una ragazza conosciuta sui social, respinto si taglia una vena

​Il fatto è avvenuto in località Pratolino

Ieri pomeriggio un ragazzo dimorante in Spagna è venuto nel comune di Vaglia per incontrare una ragazza che aveva conosciuto tramite Facebook ma, respinto dalla ragazza, ha compiuto un insano atto di autolesionismo, tentando di tagliarsi una vena.



Il fatto è avvenuto alle ore 15.00 in località Pratolino. Alcuni passanti hanno notato l’uomo riverso a terra e hanno dato l’allarme. Il soggetto è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Firenze – Careggi, ove è tuttora ricoverato in osservazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vaglia, che hanno fatto gli accertamenti del caso, appurando la natura autolesionistica del gesto.