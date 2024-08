Incidente mortale a Firenze, scooterista perde la vita

ph archivio

È accaduto poco dopo le 11.45 all’incrocio tra via La Farina e via dei Della Robbia l'incidente stradale che è costato la vita al conducente di uno scooter, un 66enne residente in un’altra città toscana. Il mezzo proveniente da via La Farina si è scontrato con un’auto che sopraggiungeva da via dei Della Robbia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è morto.

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Via La Farina è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 13.45.