Ieri sera all'incrocio tra Ponte San Niccolò e lungarno Pecori Giraldi. La dinamica al vaglio dalla Polizia Municipale

Incidente, fuoristrada si ribalta e urta uno scooter: un ferito

Un fuoristrada che impatta uno scooter e poi si ribalta, lo scooterista che cade a terra rimanendo ferito: è successo ieri sera intorno alle 23.45 sul lungarno Pecori Giraldi all’intersezione con Ponte San Niccolò in uscita città. Un 27enne residente a Venezia alla guida di un grosso fuoristrada stava percorrendo lungarno Pecori Giraldi verso lungarno del Tempio quando, all’altezza del Ponte San Niccolò, ha urtato violentemente contro uno scooter che arrivando dal ponte si stava immettendo su viale Amendola.

A seguito dell’urto il fuoristrada si è ribaltato e lo scooterista, un 25enne fiorentino, è rimasto ferito in modo grave a una gamba. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite lievi per i quattro occupanti dell’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio del Reparto Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. Disposte le analisi mediche per stabilire se i conducenti avessero bevuto.