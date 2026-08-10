Incidente all'Antella, muore a 17 anni in motorino

Tragedia stamani all’Antella. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 lungo via Ubaldino Peruzzi.

Secondo le prime informazioni il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus di linea. In base a una prima ricostruzione l’impatto sarebbe avvenuto in prossimità di una curva.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e le pattuglie della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

La salma del giovane è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e i controlli.