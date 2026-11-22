Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2026, un incendio si è sviluppato all'interno dello stabilimento della EcoAcciai, situato nella zona industriale di Gello a Pontedera. Un evento apparentemente circoscritto al perimetro di un singolo impianto privato si è trasformato, nel giro di pochissime ore, in un'emergenza logistica su scala regionale, in grado di bloccare la raccolta dei rifiuti differenziati in ben tre province toscane: Firenze, Prato e Pistoia.

L'incidente di Pontedera ha agito come un rivelatore d'infrastruttura, mettendo a nudo l'estrema vulnerabilità di un sistema di riciclo fortemente interconnesso ma privo di sufficienti cuscinetti di compensazione. Quando un ingranaggio centrale della catena di trattamento si arresta improvvisamente, l'intero modello di gestione dei rifiuti rischia la paralisi. Attraverso la disamina tecnica e politica di questo evento, emergono quattro lezioni critiche cruciali per ridefinire le politiche ambientali e la sicurezza industriale del nostro territorio.

La prima lezione appresa dall'incendio di Gello riguarda la fragilità strutturale causata dall'eccessiva centralizzazione dei poli di lavorazione, che operano spesso come Single Point of Failure per interi bacini territoriali.

A seguito del rogo presso la EcoAcciai, il Sindaco di Pontedera ha emanato un'ordinanza di chiusura precauzionale per il vicino impianto della società Revet, polo tecnologico di riferimento per il selezione ed il trattamento degli imballaggi. La chiusura di questa singola infrastruttura ha innescato un immediato effetto a cascata:

Saturazione dei flussi : Con l'inagibilità temporanea di Revet , è venuto a mancare il terminale primario di conferimento per la frazione multimateriale.

Con l'inagibilità temporanea di , è venuto a mancare il terminale primario di conferimento per la frazione multimateriale. Paralisi della raccolta territoriale: Il gestore Plures è stato costretto a sospendere immediatamente la raccolta degli imballaggi in plastica e metalli su tutto il bacino metropolitano e provinciale di Firenze, Prato e Pistoia.

Dal punto di vista dell'analisi delle politiche pubbliche, questo blocco dimostra che l'efficienza industriale non può andare a scapito della ridondanza sistemica. L'assenza di snodi alternativi pronti all'uso trasforma qualsiasi imprevisto in un blocco logistico che rischia di sommergere in pochi giorni i centri urbani di rifiuti non raccolti.

La seconda lezione risiede nell'importanza di dotare i gestori di risorse operative flessibili per mitigare i disagi della cittadinanza ed evitare il degrado degli spazi pubblici durante un blocco improvviso. Per contenere l'impatto dell'emergenza, Plures ha messo in atto una complessa riorganizzazione d'urgenza:

Piani di intervento mirati nel porta a porta : Tra la serata del 27 e la mattina del 28 ottobre, sono stati garantiti passaggi straordinari nei Comuni a raccolta domiciliare, come Empoli, per svuotare i contenitori prioritari.

Tra la serata del 27 e la mattina del 28 ottobre, sono stati garantiti passaggi straordinari nei Comuni a raccolta domiciliare, come Empoli, per svuotare i contenitori prioritari. Presidio delle postazioni stradali a Firenze : Nel capoluogo toscano, il gestore ha impiegato squadre dedicate per monitorare costantemente i cassonetti stradali vicini alla saturazione e rimuovere tempestivamente i materiali depositati a terra.

Nel capoluogo toscano, il gestore ha impiegato squadre dedicate per monitorare costantemente i cassonetti stradali vicini alla saturazione e rimuovere tempestivamente i materiali depositati a terra. Richiesta di aree di stoccaggio straordinarie : Plures ha sfruttato i propri margini interni di flessibilità e ha avviato l'iter presso gli enti competenti per ottenere ordinanze specifiche volte ad autorizzare aree temporanee di stoccaggio volumetrico d'emergenza.

ha sfruttato i propri margini interni di flessibilità e ha avviato l'iter presso gli enti competenti per ottenere ordinanze specifiche volte ad autorizzare aree temporanee di stoccaggio volumetrico d'emergenza. Riprogrammazione dei servizi e gestione delle criticità : Con la riapertura degli impianti fissata per giovedì 29 ottobre, le raccolte porta a porta saltate mercoledì 28 ottobre sono state riprogrammate per sabato 31 ottobre, dovendo al contempo gestire i potenziali disservizi legati allo sciopero nazionale di settore indetto per venerdì 30 ottobre.

Con la riapertura degli impianti fissata per giovedì 29 ottobre, le raccolte porta a porta saltate mercoledì 28 ottobre sono state riprogrammate per sabato 31 ottobre, dovendo al contempo gestire i potenziali disservizi legati allo sciopero nazionale di settore indetto per venerdì 30 ottobre. Canali di comunicazione diretta: Per informare costantemente l'utenza, è stato attivato il portale Aliaestra affiancato dal call center Alia (attivo dal lunedì al venerdì 8.30-19.30 e il sabato 8.30-14.30 ai numeri 800 888 333 da rete fissa, 199 105 105 da rete mobile e 0571 196 9333).

L'incendio ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza nei siti industriali che trattano materiali potenzialmente combustibili. Il 28 ottobre 2026, Francesco Giorgelli, coordinatore del gruppo ambiente di Sinistra Civica Ecologista è intervenuto chiedendo un netto cambio di paradigma politico e gestionale: "La sicurezza di lavoratori, cittadini e ambiente si tutela prima, attraverso prevenzione e controlli efficaci... La sicurezza non si garantisce rincorrendo le emergenze: si costruisce prevenendole."

L'analisi di SCE evidenzia una falla metodologica decisiva: le istituzioni non possono affidarsi alla favorevole inclinazione dei venti o alle condizioni di combustione per sperare nella limitazione di sostanze tossiche e diossine. A fronte di ciò, la proposta politica formulata ad ARPAT e alla Regione Toscana si articola su quattro direttrici programmatiche:

Programma regionale di prevenzione: L'istituzione o il potenziamento di un piano strutturato di ispezioni periodiche e rigorose sia sugli impianti di stoccaggio sia sui sistemi antincendio attivi e passivi. Censimento analitico dei materiali: Un tracciamento pubblico e digitalizzato delle sostanze stoccate, con verifiche stringenti su tipologie, volumi consentiti e modalità di conservazione. Trasparenza e accessibilità dei dati sui rischi: La piena condivisione con la cittadinanza e gli enti locali dei report di ispezione e della mappatura dei rischi ambientali. Potenziamento economico e d'organico di ARPAT: Un'iniezione di risorse finanziarie e umane per consentire all'Agenzia regionale di svolgere un'azione di vigilanza capillare e continua.

Richiamando gli enti alle loro precise responsabilità, Giorgelli ha formalmente chiesto ad ARPAT e alla Regione Toscana di chiarire pubblicamente quali controlli preventivi siano attualmente operativi sul territorio, con quale frequenza vengano eseguiti e quali interventi specifici siano già previsti per colmare le inevitabili carenze organiche e gestionali riscontrate.

Una volta accertata la sicurezza dell'area, il Sindaco di Pontedera ha revocato l'ordinanza cautelativa, permettendo la riapertura dell'impianto Revet. Da giovedì 29 ottobre, la raccolta del multimateriale è così potuta ripartire regolarmente nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Parallelamente al ripristino dei servizi urbani, si è aperta la fondamentale fase del monitoraggio ambientale da parte degli organi tecnici. Nella giornata del 29 ottobre, i tecnici di ARPAT hanno avviato una campagna coordinata di campionamenti sui vegetali attorno alla zona industriale di Gello. Questo tipo di indagine sulle matrici vegetali è essenziale per mappare l'eventuale ricaduta atmosferica di inquinanti complessi, determinare il raggio di dispersione dei fumi di combustione e garantire che i prodotti agricoli o le aree antropizzate circostanti non abbiano subito contaminazioni pericolose.

L'emergenza di Pontedera dimostra chiaramente che la maturità ambientale di un territorio non si misura soltanto sulla capacità logistica di riassorbire un disservizio in pochi giorni. In un contesto europeo guidato dalla transizione ecologica e dalle direttive sulla prevenzione dei rischi industriali rilevanti, la vera resilienza consiste nell'anticipare la vulnerabilità delle infrastrutture critiche.

Superare la logica del puro intervento a posteriori significa investire sulla ridondanza degli impianti, sulla trasparenza dei dati e sul potenziamento degli enti terzi di controllo come ARPAT.