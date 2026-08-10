Incendi in Toscana, la situazione

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi divampati ieri pomeriggio in Toscana.

La situazione più critica resta quella di Firenzuola, dove le fiamme hanno già percorso circa 35 ettari di bosco in una zona ad aspra pendenza. Al momento sono ancora attivi numerosi focolai.

Per contenere l’incendio è stata attivata la procedura regionale del coordinamento assistito. Sul posto operano figure specializzate sia nello spegnimento sia nell’analisi dei parametri meteo, per suggerire al direttore delle operazioni la strategia migliore di contenimento.

Il dispositivo in campo a Firenzuola:

- 20 squadre di volontari antincendi boschivi e operai delle Unioni dei Comuni, arrivate anche da fuori provincia

- 2 elicotteri regionali e 1 Canadair impegnati con continui sganci d’acqua

- 1 macchina movimento terra per riaprire le strade forestali e permettere alle squadre di raggiungere anche la parte alta del fronte, prima di un possibile rinforzo del vento previsto per l’ora di pranzo.

Più sotto controllo invece la situazione negli altri incendi segnalati ieri:

Radicofani, Suvereto, Scansano e Civitella Valdichiana. Qui le fiamme hanno interessato soprattutto incolti, oliveti e piccoli appezzamenti di bosco. Per tutta la giornata resteranno in sorveglianza nuove squadre per monitorare eventuali punti caldi e prevenire riaccensioni.

L’allerta meteo non aiuta. Non sono previste piogge significative nei prossimi giorni e le temperature resteranno elevate.Per questo si rinnova l’invito al rispetto del divieto assoluto di abbruciamenti e a evitare qualsiasi operazione agricola o uso di strumenti che possano generare scintille in aperta campagna, soprattutto nelle ore più calde.