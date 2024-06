Inaugurata la 43^ edizione della Fiera Agricola Mugellana

aglio del nastro per la 43^ edizione della Fiera Agricola Mugellana, con la presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. E c’erano anche, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria agricole e delle organizzazioni zootecniche, i sindaci di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, di Barberino di Mugello Giampiero Mongatti e Stefano Passiatore, sindaco di Dicomano e presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello.Nel suo intervento il sindaco Omoboni ha sottolineato come questa edizione sarà per lui l’ultima, dopo dieci anni di mandato, notando che la Fiera è cresciuta: “E’ vero, la FAM è una grande vetrina della zootecnia e del mondo agricolo mugellano, ma anche e soprattutto un momento di riflessione e di confronto su quelli che sono i temi che riguardano il Mugello, le filiere corte, la valorizzazione dei prodotti locali nelle mense, il miglioramento genetico.

Così come la Fiera è cresciuta grazie al coinvolgimento delle scuole, con i laboratori e la presenza del Giotto Ulivi e del Chino Chini, e con le visite e le attività delle classi dei bambini e dei ragazzi dell’istituto comprensivo, che hanno potuto conoscere da vicino questo settore.

Tutto questo per difendere e valorizzare il nostro sistema, che si basa su un’agricoltura di qualità: oltre il 50% della superficie agricola in Mugello è coltivata in modo biologico, e ciò vuol dire maggiore salute, maggiore qualità, maggiore tutela ambientale. Abbiamo creato anche alcuni strumenti che nei prossimi diventeranno ancor più importanti: siamo divenuti Distretto Rurale del Mugello, a breve sarà ufficializzato anche il Distretto Biologico del Mugello. Senza dimenticare che le nostre aziende hanno saputo sfruttare bene le risorse e i finanziamenti della Regione Toscana che ha dato all’agricoltura della nostra zona una particolare attenzione”.

E il presidente della Regione Toscana Giani lo ha sottolineato: “E’ una fiera di livello nazionale, espressione di una tradizione che il Mugello ha da tempo”, ricordando le peculiarità delle eccellenze toscane con oltre 90 marchi distintivi e il 32% di superficie coltivata a biologico”.

Roberto Nocentini, presidente degli Allevatori ha ringraziato il Comune di Borgo San Lorenzo per l’impegno nell’organizzare questo evento, e ha poi fatto riferimento alla scelta di evidenziare quest’anno il settore degli ovini: “Manca il latte e la carne, bisogna fare scelte per sostenere le aziende e rilanciare il settore”, ha ammonito, riconoscendo anche l’impegno della Regione Toscana: “Rispetto ad altre regioni la Toscana è sempre stata vicina alla nostra zootecnia e all’agricoltura”.

Stefano Santarelli, direttore del GAL-Start, ha voluto invece evidenziare il sempre più stretto rapporto tra Fiera e scuole locali: "In questo ha aiutato molto anche l'impegno di Cristina Becchi che oltre ad essere assessore all'agricoltura, è anche assessore all'istruzione, e ha fortemente voluto questa collaborazione con tutte le scuole borghigiane".

Durante la cerimonia di inaugurazione il sindaco di Borgo San Lorenzo ha voluto fare anche un ricordo speciale: “Alcuni protagonisti delle passate edizioni della Fiera Agricola oggi non sono più tra noi, ma sono nel cuore della manifestazione e di tutti noi: Adriano Borgioli, Antonio Farina, Mario Chiari e in ultimo l'amico consigliere regionale Massimiliano Pescini, sempre presente alla Fiera ed a fianco del mondo agricolo mugellano”.

Domenica 9 giugno dalle 10.00 giochi equestri e battesimo della sella a cura dei Cavalieri e le amazzoni del Mulino a Vento. Dalle 16.30 spettacolo equestre in Alta scuola spagnola con cavalli andalusi a cura della Spanish horse Mugello.