In scena a Capannori 'Garibaldi su una gamba'

Una novità teatro dedicata a Garibaldi per il secondo dei tre appuntamenti a Capannori (Lucca) del festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, XXVI Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Venerdì 18 agosto 2023 alle 21,30 al Centro Culturale Compitese, Sant’Andrea di Compito, Guascone Teatro presenta “Garibaldi su una gamba”. Di Manfredi Rutelli e di e con Andrea Kaemmerle.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0583 977188 o il 350 1830660, scrivere a centroculturalecompitese@gmail.com e consultare facebook e instagram (cc.compitese).

Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe ma… no, non c’è nessun MA, Garibaldi è stato un uomo favoloso e veramente unico. Di lui si è innamorato anche uno scrittore da Andrea molto amato e frequentato come Luciano Bianciardi che proprio all’eroe dei due mondi ha dedicato il suo ultimo libro uscito postumo, appena un anno dopo la morte. Ebbene Garibaldi era l’uomo più buffo, ganzo, forte, rivoluzionario e disubbidiente che la terra abbia mai visto (sempre che non fosse un alieno). In questo spettacolo un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confesserà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni.

Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zappamenti d’orto. Ogni cosa che verrete a sapere di lui in questi 71 minuti è assolutamente vera, non abbiate paura però di cadere in una noiosa lezioncina di storia. Garibaldi sputa fuoco ed energia dal palco come un forsennato e vi porterà con lui in giro per terre ed avventure mai raccontate. Riderete, vi commuoverete, cambierete opinione su qualche passaggio della storia ed in genere passerete una serata in compagnia dell’eroe che avete incontrato solo sopra un piedistallo nelle piazze di Italia. Viva Garibaldi.

Alle 20 cena presso il Centro Culturale Compitese ad Euro 15,00. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una visita al Camelietum, giardino unico in Italia, con più di 1000 piante di Camelia, tra le quali Sasanqua, Higo, Sinensis e la ben conosciuta Japonica. Dalle 17:00 visite guidate su prenotazione.

«E’ con piacere che anche quest’anno ospitiamo sul nostro territorio alcuni eventi di questa importante manifestazione che, con numerosi appuntamenti in varie parti della Toscana, da molti anni è in grado di unire sapientemente il buon cibo e la valorizzazione dei luoghi con proposte culturali di qualità alla portata di tutti - afferma l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti - . Un'occasione per trascorrere una serata estiva assistendo a spettacoli originali e di grande interesse anche con la possibilità di gustare buoni piatti legati alla tradizione».