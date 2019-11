In farmacia si parla di alimentazione sana e benessere

Nei prossimi giorni l'inaugurazione di una nuova struttura a Firenze, con la partecipazione di Roberta Capua e Gianluca Mech. A Siena inaugurata ieri la nuova farmacia Dr.Max

Mercoledì 4 dicembre, dalle 16 alle ore 20.30, inaugurerà in Via Ponte alle Mosse 74 a Firenze Linfa, la nuova Farmacia Relazionale. Una nuova visione di farmacia che mette al centro le esigenze del cliente, puntando sulle relazioni con il personale e sull’interazione con prodotti, strumenti e servizi finalizzati alla salute e al benessere. Ospiti d’eccezione dell’evento saranno la conduttrice televisiva Roberta Capua e Gianluca Mech, attualmente in tv in coppia all’interno del format domenicale “L’ingrediente perfetto”, che con la sua identità legata al mondo della salute e della bellezza risulta una delle trasmissioni più amate e seguite del momento. A questo appuntamento sarà dunque presente anche l’imprenditore vicentino Gianluca Mech – noto divulgatore scientifico, esperto e opinion maker in tema di nutrizione e di cura del corpo – quotidianamente impegnato con la sua Azienda nella lotta contro l’obesità, la prevenzione e il controllo del DM2. La Gianluca Mech SpA, distribuita presso la Farmacia Linfa, è conosciuta per il protocollo dietetico fito-chetogenico Tisanoreica e per le referenze finalizzate alla cura del benessere in generale. Oltre a prodotti specifici per il dimagrimento e mantenimento del peso, sono disponibili integratori liquidi utili a depurare e disinfiammare l’organismo (Decottopia®) e integratori in gocce, compresse e bustine, per il fabbisogno giornaliero e le piccole problematiche quotidiane. È proprio un appuntamento da segnare in agenda l’inaugurazione di questa farmacia, evento aperto al pubblico durante il quale sarà offerto un aperitivo con degustazione di specialità locali e si potrà ricevere in regalo un sachet di prodotti presentando l’invito ricevuto. Saranno inoltre presenti un make up artist, per chi volesse approfittare di una prova trucco gratuita, ed un nutrizionista a disposizione per consulenze e consigli, anche questi a costo zero. Entrambi i servizi resteranno disponibili su prenotazione per tutto il mese di dicembre. Infine a conclusione della serata inaugurale si potranno vincere altri premi e prodotti speciali, partecipando ad una lotteria organizzata dal negozio stesso.

Una nuova esperienza di consumo a Siena con Dr.Max

Un luogo ampio e accogliente, un parcheggio privato, servizi per il benessere e la salute, i migliori prodotti a prezzi convenienti, professionisti sempre a disposizione del cliente, sette giorni su sette. Un nuovo modo di “fare farmacia” è arrivato a Siena. È stata inaugurata ieri, in viale Cavour 254, a Siena La storica farmacia Lucherini, da anni punto di riferimento della zona nord della città, diventa “Dr.Max”. Molte le autorità e le persone presenti all’inaugurazione, che ha visto la partecipazione degli assessori Paolo Benini e Alberto Tirelli,in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e di Mirko Favari, CEO di Dr.Max Italia, catena di farmacie che fa capo al gruppo ceco Penta Investments che opera nel settore dell'healthcare in Europa. Quella di ieri è stata una presentazione ufficiale alla città, mentre l’apertura al pubblico avverrà lunedì 2 dicembre e sarà caratterizzata, fino a domenica 8 dicembre da una serie di promozioni su moltissimi articoli e servizi. Nello spirito e nella concezione della farmacia del gruppo ci sono l’accoglienza, l’accessibilità e l’ospitalità sia in termini di spazi che di persone. Dr.Max diventa la più grande farmacia della città, aperta sempre, anche la domenica per offrire ai suoi clienti oltre 300 metri quadrati di spazi e un parcheggio privato. Altro punto di forza di Dr.Max è il ricco assortimento, con i migliori prodotti disponibili a prezzi competitivi. Ogni stagione sarà caratterizzata da una serie di offerte, chiare e differenziate secondo le esigenze dei clienti e anche l’allestimento all’interno dei locali sarà sempre in continua evoluzione. L’innovazione e l’interattività saranno due punti di forza dell’offerta di Dr.Max: grazie a un catalogo digitale di ultima generazione sviluppato con tecnologia touchscreen, sarà possibile ottenere informazioni, risultati di esami e servizi in tempi molto rapidi. Con Dr.Max dunque cresce l’interattività e diminuiscono i tempi di attesa. A fronte di un’offerta di oltre 6mila articoli e con team di almeno otto farmacisti sempre a disposizione, Dr.Max lancia anche una grande sfida sul fronte dei prezzi. La novità portata dalla nuova farmacia, infatti, è quella di riuscire a tenere insieme prodotti, servizi e professionalità di altissimo livello con offerte fortemente concorrenziali e accessibili a tutti. I clienti di Dr.Max potranno vivere una nuova esperienza di consumo, per quanto riguarda il mondo pharma, con la presenza sugli scaffali di farmaci da banco a libero servizio, ossia acquistabili senza la mediazione del farmacista. Lo staff, al contempo, sarà sempre disponibile per supportare e consigliare la clientela, accompagnandola verso i prodotti e i servizi adeguati alle diverse esigenze. Nel nuovo negozio di Siena la filosofia di Dr.Max rispetto allo staff si realizza in pieno, con la continuità che vede la presenza di tutti i professionisti della ex Farmacia Lucherini e le ‘new entry’ rappresentate da giovani farmacisti che entreranno a rafforzare la squadra. Tante novità, dunque, ma sempre nel solco della tradizione e del legame con la comunità che ogni giorno vive questa parte della città.

BeautyLab e MediLab

Dr.Max non è solo farmaci. All’interno della farmacia di viale Cavour, infatti, sarà possibile effettuare una serie di trattamenti ed esami per la salute e il benessere. Il MediLab offre l’opportunità di misurare la pressione, monitorare il quadro lipidico, effettuare l’elettrocardiogramma (ECG), l’ecocolordoppler per valutare l’insufficienza venosa, la mineralometria ossea computerizzata (MOC) e l’analisi posturale. Tutti esami valutabili dal proprio medico di fiducia grazie al supporto della telemedicina che garantirà la possibilità di avere risultati in tempi brevissimi. Sul fronte benessere Dr.Max offre, ogni giorno, la possibilità di fare trattamenti per il viso, corpo, manicure, pedicure e molto altro. Un’attenzione speciale è riservata agli sportivi che potranno contare su prodotti specifici e su offerte particolari calibrate secondo le diverse discipline.

“L’apertura di Dr.Max a Siena – sottolinea il CEO Mirko Favari – è una scommessa che vogliamo vincere insieme alla città. Siamo un grande gruppo, una novità per quanto riguarda il mercato italiano e abbiamo voglia di inserirci con umiltà, ma anche con grande entusiasmo e passione nell’offerta del settore anche in Italia. A Siena, come nelle altre realtà dove siamo presenti lavoreremo per conquistare la fiducia dei clienti puntando su quelli che sono i nostri valori: un personale preparato e in continua formazione, un buon rapporto qualità prezzo, l’ascolto dei clienti, sempre e comunque, la cura dei nostri servizi e l’innovazione, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità e l’accessibilità ai servizi. Da questo punto di vista il legame con la Farmacia Lucherini e la trasformazione in Dr.Max diventa fondamentale. Non vogliamo inserirci come un corpo estraneo nel cuore della città, ma vogliamo crescere offrendo ai senesi un presidio farmaceutico avanzato e all’avanguardia”.

Dr Max nasce quindici anni fa, è una catena di farmacie che fa capo al gruppo ceco Penta Investments. Ad oggi sono oltre 2 mila le farmacie Dr Max aperte in 6 Paesi europei con oltre 700 prodotti di private label, più di 12 mila dipendenti, oltre 4 milioni di iscritti alla loyalty, circa 230 mila consumatori serviti ogni giorno. È leader di mercato nella Repubblica Ceca e in Slovacchia ed è una delle più grandi catene in Polonia. Dr.Max opera in Italia da gennaio 2018 dopo l’approvazione della legge sulla concorrenza e, a oggi, sono oltre 21 le farmacie già aperte con oltre 21 dipendenti.