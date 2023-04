In Consiglio comunale nasce il gruppo di Italia Viva

Mimma Dardano, consigliera comunale eletta nelle file della Lista Nardella, capogruppo e presidente della Commissione politiche sociali e sanità del Comune di Firenze, ha deciso di iscriversi a Italia Viva. “Ritengo che in Italia Viva possa proseguire la mia esperienza politica in chiave autenticamente riformista avendo a fianco alcune delle persone con le quali condivido da sempre grandi affinità politiche – spiega Dardano -. Ringrazio il sindaco per la fiducia e le occasioni che mi ha concesso.

Ovviamente concepisco il mio impegno a sostegno della Giunta che amministra la città e cercherò in ogni momento di dare il mio contributo per far sì che Firenze abbia le attenzioni che merita. Recentemente alcune sbandate ideologiche e alcune scelte a mio parere irragionevoli del Partito Democratico mi hanno convinto a entrare nella casa dei riformisti. Collaborerò in primo luogo con Barbara Felleca che stimo e considero un’amica preziosa”.

“Benvenuta Mimma Dardano", così l'eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva Toscana Nicola Danti accogliendo la consigliera comunale di Firenze in Italia Viva "Siamo felici che Mimma abbia deciso di continuare la sua esperienza politica tra le fila dei riformisti" prosegue, "il suo passaggio rafforza la presenza di Italia Viva nel consiglio comunale di Palazzo Vecchio, dove, insieme a Barbara Felleca, ora possiamo costituirci come gruppo autonomo e continuare a lavorare con ancora più incisività per la città di Firenze. Questa adesione, come tante altre che verranno," conclude, "è la prova tangibile dell'attrattività della nostra proposta politica chiara".

"A 12 mesi dalle prossime elezioni comunali, la capogruppo della 'Lista Nardella', Mimma Dardano, cambia maglia ed entra in Italia Viva con Matteo Renzi. Movimenti pesanti da non sottovalutare. Nardella perde pezzi in maggioranza spostando gli equilibri e indebolendo pesantemente la forza delle sue future scelte. Segnale inequivocabile di un crollo di potere dato dall'impossibilità di svolgere il terzo mandato consecutivo" dichiarano il Capogruppo in Consiglio Comunale e Segretario provinciale Lega, Federico Bussolin e del Commissario comunale Lega, Federico Bonriposi "Avevamo già detto nei giorni scorsi prima con la vittoria della Schlein al congresso PD, poi con la "cacciata" dalla Giunta di Cecilia Del Re, che gli equilibri interni alla maggioranza di sinistra a Firenze stavano cambiando rapidamente, a fronte di molteplici figure imbarazzanti circa le scelte politiche promosse da Nardella stesso ai danni della città, a cominciare dalla creazione del multificio fino alla spugna gettata sul campo della micro criminalità".

"Giochi di potere ed accordi che sono la conseguenza di una infinita guerra all'interno del PD che è solo alle prime puntate e, sulla quale, non si ritrova l'interesse di Firenze e dei Fiorentini. Una città, quindi, che ha bisogno urgentemente di una proposta alternativa e che non sia legata ai medesimi "giochi" ed alle stesse persone protagoniste di questo teatrino. La Lega, su questo, sta lavorando intensamente per il bene di Firenze".

“L’adesione di Mimma Dardano a Italia Viva è una gran bella notizia per chi vuole costruire l’area riformista, lontana da sovranisti e populisti, un’area che il Pd non può più rappresentare e che il centrodestra non rappresenta più da tempo." Così Francesco Grazzini, coordinatore cittadino di IV, Tommaso Triberti, coordinatore metropolitano IV, Barbara Felleca consigliera comunale a Firenze e Gabriele Toccafondi consigliere comunale a Sesto Fiorentino "Italia Viva da sempre vuole costruire quell’area moderata e ragionevole che cerca soluzioni a problemi non semplici, che non sbraita ed urla, che non ha paura di proporre riforme vere. Le porte sono e saranno sempre aperte per chi crede in questo percorso, per chi ha intenzione di lavorare e costruire un’area politica che anche a Firenze non è più rappresentata né dal Pd né dal centrodestra”.

"Quanto avviene in altre formazioni politiche non è certo affare nostro -commentano Dmitrij Palagi, Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune- Però osserviamo con preoccupazione il terremoto che da tempo scuote la maggioranza, anche perché riteniamo che uno dei problemi maggiori del governo cittadino sia l'assenza di rispetto nei confronti dei Consigli di quartiere e del Consiglio comunale.

Il centrosinistra dà per scontato che da sempre governa e sempre governerà. Poi si avvicinano le scadenze elettorali ed ecco che si prefigura il pericolo delle destre, che di solito danneggia la sinistra. Come Sinistra Progetto Comune continueremo a portare avanti il nostro mandato anche in questo ultimo anno di consiliatura, secondo gli impegni presi nel 2019, quando Italia Viva non era presente sulla scheda elettorale.

Il PD ha accettato che il Presidente del Quartiere 1 cambiasse formazione con doppio incarico (è anche consigliere regionale). Il Sindaco ha fatto entrare Italia Viva in Giunta, quando non c'era nessuna figura consiliare di questa formazione nel Salone de' Dugento. La maggioranza ha eletto una Vicepresidente del Consiglio che è passata in Italia Viva e più volte in queste settimane ha preso le distanze dalla maggioranza. Il Sindaco ha bruciato (mettendo fuori dalla Giunta) la Consigliera con più preferenze del PD (Del Re) e il Consigliere con più preferenze della Lista Nardella (Martini). A noi Palazzo Vecchio continua a sembrare gestito come se ci fosse un monarca che gestisce il suo castello.

La continuità con la stagione renziana è evidente, per noi, su questi aspetti. La sensazione è che il rottamatore non abbia terminato la sua azione di logoramento. Al solito a rimetterci sarà principalmente la Città. Per questo c'è bisogno di una sinistra attenta alla politica e alle politiche pubbliche".