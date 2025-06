Impruneta promuove il benessere psicologico

Impruneta (Firenze) 4 Giugno 2025 | Giovedì 5 giugno alle ore 21, presso il Loggiato del Pellegrino a Impruneta, si terrà l’ultimo incontro del ciclo promosso dal Comune di Impruneta sulla salute mentale e sul servizio sociale, a ingresso libero e gratuito. L’evento, patrocinato dal Comune di Impruneta e dall’AUSL Toscana Centro, avrà come tema “La libertà è terapeutica. Servizi di salute mentale e nuove sfide”.

Interverranno i professionisti dr. Fabrizio Castagnoli, dr. Federico Granati e dr. Massimo De Berardinis, che affronteranno temi cruciali come l’organizzazione dei servizi di salute mentale, il rapporto medico-paziente e il delicato ambito dei pazienti psichiatrici autori di reato.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che ha visto coinvolti i professionisti del servizio sociale di Impruneta e del centro di salute mentale di San Casciano, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza strumenti di comprensione e di supporto alle situazioni di fragilità.

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo l’assenza di malattia. In quest’ottica, prendersi cura della salute significa rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di vivere pienamente, sostenere chi affronta difficoltà economiche o personali, e ascoltare la sofferenza mentale con attenzione e rispetto.

L’appuntamento a ingresso libero, rappresenta un’occasione importante per riflettere, insieme a esperti del settore, su come costruire comunità più inclusive e consapevoli, in grado di accogliere e sostenere chi si trova in difficoltà.