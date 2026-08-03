Immobiliare: imminente il crac degli affitti universitari?

Il mercato immobiliare sta entrando in una fase di divergenza. Da un lato, il primo trimestre del 2026 ha regalato una performance sorprendente nelle compravendite (+8,6% a livello nazionale); dall'altro, le nubi della geopolitica e la debolezza della crescita europea hanno già iniziato a imporre una decelerazione della dinamica transattiva nel secondo trimestre.

Eppure, in questo clima di incertezza, i prezzi non arretrano. Siamo di fronte a un paradosso: mentre il volume delle transazioni rallenta, il valore del mattone — specialmente quello di nuova generazione — continua a salire. La domanda sorge spontanea: il "sogno della casa" sta scivolando via dalle mani della classe media per trasformarsi in un bene di lusso energetico?

Per anni abbiamo considerato l'affitto a studenti come l'asset più sicuro e redditizio. Il 2026, invece, ci consegna un dato contro-intuitivo che suona come un campanello d'allarme per gli investitori: i costi medi delle stanze singole a livello nazionale sono in contrazione del 6,2%.

Non si tratta di un semplice assestamento, ma di una vera e propria ritirata della domanda, ormai satura e incapace di sostenere ulteriori rincari. I numeri raccontano una stanchezza profonda del mercato:

Contatti medi per annuncio : -19,8%

-19,8% Contatti totali: -22%

Questa selettività estrema suggerisce che il limite di sostenibilità economica è stato superato. Il mercato sta punendo i centri che hanno speculato eccessivamente, costringendo i proprietari a rivedere le pretese per non lasciare le stanze vuote.

Mentre il resto d'Italia rallenta, Firenze si muove con una forza che sembra ignorare il contesto macroeconomico, confermandosi come il mercato più surriscaldato del Paese. La città non è più solo una vetrina turistica, ma un ecosistema dove la scarsità cronica di offerta e l'attrattività economica spingono i prezzi verso l'alto, con un "effetto alone" che ha portato anche centri come Pisa e Pistoia a toccare i loro massimi storici. I numeri fiorentini sono impressionanti:

Nuove costruzioni : I prezzi salgono del 6,1%, con una media di 5.800 €/mq e punte di 8.000 €/mq nel centro storico.

I prezzi salgono del 6,1%, con una media di 5.800 €/mq e punte di 8.000 €/mq nel centro storico. Affitti residenziali : Firenze è la seconda città più cara d'Italia con 22,4 €/m² (+4,5%).

Firenze è la seconda città più cara d'Italia con 22,4 €/m² (+4,5%). Stanze per studenti: In netta controtendenza rispetto al calo nazionale, qui i prezzi salgono del 3,3% arrivando a 627 euro/mese.

Firenze rappresenta oggi l'"eccezione italiana": un mercato blindato dove la domanda continua a eccedere la disponibilità, rendendo l'accesso all'abitare una sfida per pochi eletti.

Perché, nonostante la frenata dell'economia europea, il mercato del nuovo registra un solido +4,9% nazionale? La risposta non è solo economica, ma psicologica. Il compratore del 2026 non cerca più solo "quattro mura", ma un asset capace di proteggerlo dalle future normative green e dall'esplosione dei costi energetici.

"Oggi il prodotto residenziale nuovo non è più semplicemente un'alternativa all'usato: è diventato il riferimento per una quota crescente di acquirenti che cerca efficienza energetica, migliori costi di gestione e qualità abitativa" spiega Giuseppe Crupi, CEO Abitare Co.

In un contesto di incertezza, i capitali si rifugiano nella qualità. La scarsità di nuova offerta nelle aree metropolitane agisce come un moltiplicatore di valore: le nuove iniziative vengono assorbite rapidamente perché garantiscono quella Classe A che oggi è diventata il benchmark imprescindibile per difendere l'investimento nel tempo.

Il 2026 segna il tramonto dell'immobiliare "per tutti i gusti" e l'alba di un mercato profondamente gerarchico. Da un lato vediamo la crisi di un modello — quello delle stanze in affitto — che ha tirato troppo la corda; dall'altro assistiamo al trionfo dell'efficienza energetica e di mercati locali fortissimi come quello toscano. In un mondo dove il credito timidamente migliora ma la geopolitica continua a spaventare, la qualità abitativa sta diventando il vero spartiacque sociale.