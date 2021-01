"Immegliarsi", la parola dantesca di oggi

Paradiso XXX, 87

La parola di oggi 16 gennaio

immegliarsi

(Paradiso XXX, 87 )

[...] come fec'io, per far migliori spegli

ancor de li occhi, chinandomi a l'onda

che si deriva perché vi s'immegli [...]

Neologismo dantesco formato sull’avverbio meglio, significa ‘diventare migliore’ e si riferisce alla facoltà visiva del poeta. Rare le riprese successive di tale verbo, la più significativa delle quali è forse quella di Vincenzo Gioberti nell’opera Del rinnovamento civile dell’Italia (1851).