Imagine Dragons il 2 giugno a Firenze, cresce l'attesa per lo show

Annunciati Jake Bugg e Fil Bo Riva come supporter

AKE BUGG e FIL BO RIVA apriranno l’attesissimo concerto degli IMAGINE DRAGONS previsto per il prossimo 2 giugno alla Visarno Arena (Parco delle Cascine) di Firenze.

Jake Bugg è uno dei cantautori più apprezzati d’Inghilterra. L’ultimo album, registrato interamente a Nashville “Hearts that Strain”, l’ha visto collaborare con il famosissimo produttore e vincitore del Grammy Award David Ferguson. Il disco contiene anche una collaborazione con Noah Cyrus, sorella di Miley e figlia di Billy Ray nel brano “Waiting”. Un nuovo sound, più rilassato, è protagonista oltre che del disco, anche della tournée mondiale.

Giovane artista di origine italo-tedesca, Fil Bo Riva fin dall’età di 14 anni ha speso la sua vita girando il mondo, passando dagli studi in Irlanda a Berlino. Dopo una nomination agli European Music Talent Awards 2019, tre tour europei sold out, la partecipazione ai più importanti festival internazionali, Fil Bo Riva ha pubblicato lo scorso 22 marzo il debut album Beautiful Sadness e lo short movie di 9 minuti Different But One.