Imagine Dragons alla Visarno Arena di Firenze, unica data europea

Domani 2 giugno, ad aprire il concerto sul palco dalle ore 17 Birthh, Fil Bo Riva e Jake Bugg

Saranno gli IMAGINE DRAGONS a inaugurare l’estate in musica della Visarno Arena di Firenze, domenica 2 giugno, unica data europea del tour 2019.

Sono ancora disponibili biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.



Gli IMAGINE DRAGONS approderanno a Firenze a pochi mesi dall’uscita di “ORIGINS”, quarto album della band americana pubblicato da Universal Music. La band, che ha conquistato certificazioni multi-Platino e vinto un Grammy Award, ha pubblicato come anticipazione del disco i singoli “Natural” (certificato Oro in Italia), Zero (colonna sonora del film Disney “Ralph Spacca Internet” e tra i brani più trasmessi dalle radio italiane) e Machine.



“ORIGINS” arriva 16 mesi dopo l’uscita del precedente “EVOLVE” ed è stato concepito come una sorta di album gemello, continuandone le sperimentazioni sonore.



“Si tratta di cercare nuovo terreno ma anche di apprezzare le tue origini”, ha affermato DAN REYNOLDS, il cantante della band che comprende anche il chitarrista WAYNE SERMON, il bassista BEN MCKEE e il batterista DANIEL PLATZMAN, “quando creiamo, lo facciamo senza vincoli, né regole. Per noi è emozionante fare musica sempre nuova e diversa”.



Gli IMAGINE DRAGONS sono l’ottavo artista più ascoltato globalmente su Spotify, con oltre 40 milioni di ascoltatori al mese.



Ad aprire questo attesissimo concerto fiorentino saranno JAKE BUGG, FIL BO RIVA e BIRTHH. Jake Bugg è uno dei cantautori più apprezzati d’Inghilterra. L’ultimo album, registrato interamente a Nashville “Hearts that Strain”, l’ha visto collaborare con il famosissimo produttore e vincitore del Grammy Award David Ferguson. Il disco contiene anche una collaborazione con Noah Cyrus, sorella di Miley e figlia di Billy Ray nel brano “Waiting”. Un nuovo sound, più rilassato, è protagonista oltre che del disco, anche della tournée mondiale.



Giovane artista di origine italo-tedesca, Fil Bo Riva fin dall’età di 14 anni ha speso la sua vita girando il mondo, passando dagli studi in Irlanda a Berlino. Dopo una nomination agli European Music Talent Awards 2019, tre tour europei sold out, la partecipazione ai più importanti festival internazionali, Fil Bo Riva ha pubblicato lo scorso 22 marzo il debut album Beautiful Sadness e lo short movie di 9 minuti Different But One.



Ad aprire la giornata sarà il pop ispiratissimo di BIRTHH, cantautrice toscana sospesa tra folk e ricercatezze elettroniche.

Orari casse, biglietti, prevendite (piazzale delle Cascine) Ore 10:00 apertura casse e cambio prevendite Ticketmaster e Ticketone – casse aperte fino alle ore 21. Ore 13:00 apertura cassa accrediti

Ingresso alla Visarno Arena

Ore 13 apertura porte Visarno Arena

Biglietti PIT 1: ingresso Arancio (piazza Puccini)

Biglietti Posto Unico: ingressi Verde, Giallo, Rosso o Blu (come riportato sul proprio biglietto)

Diversamente abili: ingresso Argento

All'interno della venue non è permesso introdurre valige, trolley, borse o zaini (con capienza superiore ai 15 litri)



Shows

Ore 17:00 Birthh in concerto

Ore 18:00 Fil Bo Riva in concerto

Ore 19:30 Jake Bugg in concerto

Ore 21:00 Imagine Dragons in concerto