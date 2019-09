Ilaria Cucchi, Laura Morante e Antonella Boralevi a Bagno Vignoni

"I colori del Libro"; sabato 14 e domenica 15 settembre la X edizione della rassegna voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it

Ilaria Cucchi, Laura Morante, Antonella Boralevi, Max Stefani, Vanni Santoni, Marino Magliani, Lidia Ravera e molti altri, insieme ai piccoli e medi editori toscani. Torna ad animarsi di libri e di incontri letterari Bagno Vignoni (Si), il centro termale della Val d’Orcia, riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tanto amato da intellettuali e artisti. Per due giorni, sabato 14 e domenica 15 settembre, l’appuntamento è con “I Colori del libro”, la rassegna – voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it – che valorizza, prima fra tutte, l’editoria indipendente toscana.

La Mostra Mercato - In programma la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con librai ed espositori provenienti da tutta Italia; incontri con autori e presentazioni a ciclo continuo dalle ore 14.30 di sabato 14 settembre fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20; mostra mercato delle pubblicazioni made in Tuscany.

Il programma di sabato – Apre il ciclo di incontri d’autore alle 14.30 Alessandra Cotoloni con “Saltarello” (Betti Editrice) a cui seguirà alle ore 15 un incontro con Albo Fregoli che presenta “Streghe e preti in Valdichiana” (Edizioni Effigi). Alle ore 15.30 sarà Massimo Tosi a parlare di Leonardo da Vinci nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte con il suo “I luoghi di Leonardo” (Federighi Editore), e alle ore 16 Francesca Allegri presenterà al “Fuori dall’ombra” (Carmignani Editrice), un libro dedicato alla schiera di mogli, amanti, figlie, madri e nonne dei grandi uomini che hanno fatto la storia. A seguire (ore 16.30) Carlo Legaluppi e il suo “Redde Rationem" (Alter Ego Edizioni)”, volume che chiude la trilogia con protagonista Sir Alexander Martini. Alle 17 Marino Magliani presenterà Prima che te lo dicano gli altri” (Chiarelettere), finalista del Premio Bancarella 2019. Alle 17.30 sarà la giornalista Silvia Volpi a presentare “Alzati e corri, direttora” (Mondadori), un giallo spumeggiante tutto al femminile. Alle ore 18 incontro con Max Stefani, nome storico del giornalismo musicale italiano, che parlerà di “Freefallers”, la storia completa di Tom Petty fino a oggi. E alle ore 18.30 Vanni Santoni presenterà “I fratelli Michelangelo” (Mondadori), un'epica familiare contemporanea degna del Wes Anderson dei Tenenbaum e del Franzen delle Correzioni. A concludere la prima giornata de “I Colori del Libro” alle ore 19 sarà Laura Morante con “Brividi immorali” (La Nave di Teseo).

Il programma di domenica -Alle ore 14.30 sarà Mattia Nocchi ad aprire il ciclo di incontri con “Tropico di Gallina” (ExCogita), a cui seguirà alle ore 15 Simone Innocenti con il romanzo “Vani d’ombra” (Voland). Alle ore 15.30 Alice Cappagli presenterà “Niente Caffè per Spinoza” (Einaudi), una storia che profuma di pane, di casa, di nonni. Alle ore 16 appuntamento tutto al femminile con Lidia Ravera, Brunella Schisa ed Emanuela Giordano che presenteranno la nuova collana di Giunti dal titolo “Terzo Tempo”, dedicata all’amore e all’eros fra gli ultrasessantenni. Alle ore 16.30 Enrica Tesio con “Filastorta d’amore” (Giunti), un canzoniere illustrato che parla d'amore con la giusta quantità di sarcasmo per non risultare stucchevole e la giusta quantità di ironia per non scivolare nella banalità. Alle 17.30 l’incontro con Antonella Boralevi che parlerà del suo libro giallo “Chiedi alla notte” (Baldini&Castoldi). Alle ore 18 sarà la volta di Ilaria Cucchi che, insieme a Fabio Anselmo, a partire dal libro “Vorrei dirti che non eri solo” (Rizzoli), ripercorre con sofferta lucidità la vicenda di suo fratello Stefano e ne ricostruisce la vita, senza paura di raccontare che periodicamente entrava e usciva dalla droga, senza tacerne il carattere difficile e le insicurezze. Gran finale alle ore 18.30 con le storie dal taglio deciso di Riccardo Boccardi che presenterà “Racconti Crestati” (primamedia editore).

La passeggiata letteraria - Domenica 15 settembre Passeggiata letteraria sulle tracce della lingua italiana con il vulgare di Santa Caterina da Rocca d’Orcia - luogo dove la Santa senese imparò a scrivere - a Bagno Vignoni. Guida d’eccezione sarà il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini. Ad animare il percorso con letture e interventila linguista Simonetta Losi e la guida ambientale Valentina Pierguidi (domenica 15 settembre dalle ore 9,30 alle 12. Partecipazione gratuita su prenotazione allo 0577391787 / redazione@toscanalibri.it)

Patto per la lettura - La kermesse letteraria sarà anche l’occasione per illustrare il Patto per la lettura della Regione Toscana (domenica 15 settembre, ore 17). A presentare il documento sarà la vicepresidente e assessore alla cultura Monica Barni insieme ai sindaci dei Comuni della Val d’Orcia.

Credits - “I Colori del libro” ha il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il patrocinio di Provincia di Siena e Associazione Europea Delle Vie Francigene. Main sponsor Podere Forte e Bancacras.

Sabato 14 (15.00/21.00) - Domenica 15 (10.00/19.00) settembre 2019

