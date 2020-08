Il “Premio Speciale LericiPea” all’architetto Renzo Piano

Il conferimento sabato 8 agosto aslle 18,30 in Versiliana

Marina di Pietrasanta (LU)_ Il Caffè de La Versiliana ospita l'edizione 2020 del Premio Speciale LericiPea Golfo dei Poeti, che, insieme al suo Parter, Sanlorenzo Yacht, sabato 8 agosto ore 18.30 conferirà il “Premio Speciale LericiPea” all’Arch. Renzo Piano, assegnato in rare occasioni e a personalità di assoluto ed unico rilievo.

“L’Associazione che come è noto si occupa di celebrare le eccellenze della Poesia internazionale- spiega - Lucilla Del Santo, Event Manger Premio LericiPea - ha voluto, con questo speciale riconoscimento, rendere omaggio alla prestigiosa carriera del M.tro Renzo Piano e sottolineare l'ispirazione poetica che ha sotteso, indubbiamente, il Progetto del nuovo ponte di Genova; d’altronde, come Lui stesso afferma: “è un mestiere stranissimo quello dell’architetto, perché c’è un filo molto sottile che collega la tecnica con la poesia.” Inoltre, con questo premio Speciale LericiPea, abbiamo anche ritenuto di dover segnalare ai nostri lettori il “libro-viaggio”: “Atlandide. Viaggio alla ricerca della bellezza” di Carlo e Renzo Piano, edito da Feltrinelli.

"Siamo onorati – commenta il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti - di ospitare uno dei più prestigiosi premi di poesia, che quest’anno vorrà conferire al geniale architetto ligure Renzo Piano un Premio Speciale proprio sul palco degli Incontri al Caffè, il salotto estivo più conosciuto d’Italia. Una location come quella della Versiliana offrirà sicuramente un valore aggiunto al già prestigioso premio LericiPea e sancirà un nuovo legame di amicizia e collaborazione fra due città di mare che molto hanno in comune, primo fra tutti l’amore per la cultura”.

Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo aggiunge “Siamo contenti di rinnovare il nostro supporto nei confronti di uno dei più prestigiosi premi di poesia che da oltre sessant’anni valorizza la cultura e l’identità territoriale ligure a livello internazionale e, in particolare, di esserci fatti promotori, insieme all’associazione, dell’assegnazione del Premio Speciale LericiPea al Maestro Renzo Piano, straordinario Architetto e tra i più illustri liguri nel mondo, per aver donato un nuovo importantissimo progetto alla sua città natale.”



All'Incontro al Caffè nel corso della cerimonia di premiazione , parteciperanno Alfredo Benedetti Presidente Fondazione Versiliana, Alberto Stefano Giovannetti Sindaco di Pietrasanta, Leonardo Paoletti Sindaco di Lerici e Pier Gino Scardigli Presidente del Premio LericiPea, con gli interventi del Prof. Arch. Francesco Dal Co, Direttore di Casabella e storico dell’architettura e Andrea Plebe (Caporedattore della Cultura de Il Secolo XIX) a dialogo con gli autori; Nell'occasione sarà presentato il libro scritto insieme: Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (edito da Feltrinelli). La cerimonia di premiazione che vedrà anche la partecipazione di Sergio Buttiglieri, Style Director Cantieri Sanlorenzo Lucilla Del santo, Event Manager del Premio LericiPea e Alice Lorgna, P.R. del Premio LericiPea e si concluderà con la Consegna del Premio Speciale LericiPea 2020 a Renzo Piano. La cerimonia di premiazione sarà condotta da Federico Conti.

Il Premio LericiPea

Il Premio di poesia Lerici Pea Golfo dei Poeti, uno dei più longevi d’Europa, che compie quest’anno 66 anni, è andato attestandosi negli anni come uno dei più rappresentativi nel panorama letterario italiano ed internazionale.

Nato nel 1954 come premio “LERICI, per volere di Renato Righetti, Giovanni Petronilli, e Marco Carpena, cui si aggiunse poco dopo Enrico Pea, diviene nel 1958, alla morte di quest’ultimo, Premio LERICI PEA, come omaggio all’amico appena scomparso. Dal 1998 viene gestito dall’Associazione Premio Lerici Pea; la Proprietà (Adriana Beverini, Lucilla Del Santo, Pia Spagiari e Piergino Scardigli) che lo rileva nel 1996 da Alberta Andreoli, ha aggiunto, in seguito, la denominazione “Golfo dei Poeti”.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.