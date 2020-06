Il premio Fiesole “ Maestri del cinema” slitta al prossimo anno

Il prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano è slittato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria internazionale.

“L'anima del Premio Fiesole Maestri del Cinema – ha detto Marco Luceri, coordinatore del Sncci Gruppo Toscano - è stata sempre segnata dall'incontro diretto tra il premiato e il pubblico, attraverso un confronto, un contatto, una vicinanza, anche fisici, che nella situazione odierna non è permesso avere. Per questo motivo, di concerto con il Comune di Fiesole, abbiamo deciso di annullare l'edizione 2020 e di riprendere regolarmente lo svolgimento della manifestazione nel 2021. Inizieremo già nelle prossime settimane a lavorare all'edizione del prossimo anno, con l'auspicio che sarà una nuova grande festa per il cinema e per Fiesole”.

Il Premio ai Maestri del Cinema ogni anno porta a Fiesole alcuni fra i maggiori protagonisti maggiori della Settima arte. Nato nel 1966 per volontà del Comune di Fiesole con lo scopo di consegnare un riconoscimento a quei registi che, con le loro opere, rappresentavano il cinema italiano nel mondo, fin dal 1972 il Premio ha allargato il proprio orizzonte, proiettandosi sulla ribalta internazionale. Il 2000 segna l’avvio della collaborazione con il Gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani che ne ha assunto la direzione artistica. Il Premio prevede infine una retrospettiva dell’opera del Maestro e la pubblicazione di una monografia a lui dedicata a cura del Sncci.

Nel 2019 è stato premiato Paolo Sorrentino e negli ultimi anni Robert Guédiguian, Vittorio Storaro, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Toni Servillo e Nanni Moretti. Tra i grandi del passato Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Anghelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach.