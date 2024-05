McDonald’s: il Pecorino Toscano DOP per My Selection 2024

Grosseto, 24 maggio 2024 – Il Pecorino Toscano DOP torna da McDonald’s nell’edizione 2024 di My Selection, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich, nata per valorizzare i prodotti DOP e IGP italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori.

L’eccellenza toscana, di cui McDonald’s stima di acquistare 70 tonnellate, torna protagonista in “My Selection Pecorino Toscano DOP & Salsa Yuzu”, disponibile negli oltre 700 ristoranti McDonald’s di tutta Italia. Una gustosa ricetta con 100% petto di pollo italiano, Pecorino Toscano DOP, salsa all’agrume yuzu e pancetta italiana affumicata, una combinazione di ingredienti che si esaltano tra loro e che fanno parte delle prelibatezze gastronomiche del territorio italiano.

Alla ricetta si aggiungono, in questa nuova edizione, My Selection Parmigiano Reggiano & Salsa alla Pera, con carne 100% bovina da allevamenti italiani, Parmigiano Reggiano DOP, salsa alla Pera dell’Emilia-Romagna IGP e senape, salame italiano piccante affumicato e My Selection BBQ, il perfetto abbinamento tra carne 100% bovina da allevamenti italiani, coleslaw, salsa BBQ con Aceto Balsamico di Modena IGP.

Tre panini con cui McDonald’s conferma ancora una volta lo stretto legame con il comparto agroalimentare italiano e l’impegno nel favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti DOP e IGP Made in Italy, anche grazie alla partnership con la Fondazione Qualivita che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica. Una collaborazione che ha portato sui vassoi dei clienti McDonald’s 21 ingredienti certificati DOP e IGP, inseriti in circa 45 ricette, per un totale di 7.000 tonnellate di materie prime utilizzate.

«Siamo orgogliosi di riconfermare, con My Selection, l’alleanza con il Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano DOP.» - commenta Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia. «Questa partnership, coadiuvata dalla Fondazione Qualivita, ha per noi una grande rilevanza perché ci consente di rendere accessibile a tantissime persone un’eccellenza Dop e di investire nelle aziende agroalimentari italiane.»

«La collaborazione con McDonald’s Italia aiuta il nostro Consorzio a promuovere e valorizzare il Pecorino Toscano DOP, soprattutto verso il pubblico più giovane ma non solo» dichiara Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP «È per noi un privilegio collaborare con questa azienda che crede nei prodotti DOP e IGP e che concretamente porta il Pecorino Toscano a disposizione di tutti, oggi in Italia e speriamo presto anche in altre realtà.»

Mauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita, ha dichiarato:«I prodotti DOP IGP non sono solo delle icone ma rappresentano un importante valore economico per il settore agroalimentare italiano. Il percorso tracciato in questi anni in Italia da McDonald’s con la collaborazione di Fondazione Qualivita e dei Consorzi di Tutela rappresenta una vera best practice a livello mondiale e dimostra che il valore delle Indicazioni Geografiche può rappresentare un vantaggio competitivo per tutta la filiera e un incontro con la qualità per i consumatori.»