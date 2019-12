Incontro giovedì 12 dicembre, alle ore 17.00, alla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana. Un hackathon dedicato al tema è intanto in corso all’Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze

L'incontro "Il nostro futuro tra rivoluzione tecnologica, intelligenza artificiale e robot" si svolgerà domani giovedì 12 dicembre a partire dalle ore 17.00 presso la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo (Palazzo Cerretani - piazza dell'Unità 1 - Firenze). L'appuntamento, con cui chiudiamo il 2019 (per poi riprendere nel 2020) sarà occasione per presentare il libro di Luca Bolognini "Follia artificiale" (Rubbettino, 2018). Nel saggio “Follia artificiale” vengono affrontati, con semplicità e originalità, i grandi temi giuridici ed etici posti dall’intelligenza artificiale. Le 9 riflessioni di questo libro, insieme leggero e profondo, orientano con chiarezza nel presente e nel futuro: spaziano dall’analisi delle profilazioni comportamentali e aggressive per scopi di marketing o propaganda, fino agli scenari estremi di guerra elettronica e automatizzata; dalla libertà di espressione alla sostituzione robotica dei lavoratori ma anche, e forse soprattutto, dei datori di lavoro che si trasformano in app; dalle relazioni deboli dei social network alla monetizzazione dei dati, fino alla fusione tra dimensione materiale e immateriale con l’Internet delle Cose. Nuovi diritti e nuove libertà, nuove minacce e nuove opportunità nell’era del “subconscio digitale”. A portare i saluti sarà il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. L'incontro, moderato da Alessandro Sordi, manager e innovatore, vede la partecipazione di Luca Bolognini, avvocato e autore del libro, ed Ernesto Belisario, avvocato e docente. L'ingresso è libero, previa esibizione del documento di identità, nei limiti dei posti previsti. L'incontro è in corso di accreditamento per ricevere i crediti per la formazione degli avvocati. L'appuntamento fa parte del ciclo di incontri "#Internet&Diritto - ll futuro in biblioteca", finalizzato a promuovere maggiore consapevolezza nell’uso della rete da parte dei cittadini: il ciclo, organizzato dalla Biblioteca della Toscana “Pietro Leopoldo” e dal Consiglio regionale, che si articola in sei incontri, previsti sino a maggio 2020.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AERONAUTICA MILITARE E LEONARDO INSIEME PER L’INNOVAZIONE

Un approfondimento sulle enormi potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicata ai sistemi aeronautici è intanto al centro dell’evento in corso da oggi a Firenze nella sede dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. AIRtificial Intelligence, questo il nome dell’iniziativa, è una maratona tecnologica di 48 ore in cui Leonardo e Aeronautica Militare per l’incontro con le migliori realtà nel settore, composte da start up, sviluppatori, ricercatori e università, in un approccio di Open Innovation. L’iniziativa vede anche il coinvolgimento di Oracle che ha messo a disposizione la suite dei propri servizi Cloud comprensivi di infrastruttura, piattaforme tecnologiche e software applicativo. Si tratta del secondo Hackathon realizzato dall’Aeronautica Militare insieme a Leonardo sul tema della logistica 4.0, dopo “Airathon” nel 2018. Una rivoluzione culturale già in atto che pone al centro dell'attenzione temi di grande attualità, quali robotica, automazione, realtà aumentata e blockchain, che l’Aeronautica Militare e Leonardo hanno già da tempo posto alla base delle proprie politiche di innovazione tecnologica. Un’opportunità unica per i nove team in gara, protagonisti e motore dell’iniziativa, pronti a sviluppare soluzioni di assistenza virtuale volta ad ottimizzare gli interventi manutentivi e addestrativi applicabili ai sistemi aeronautici. Un’occasione concreta, allo stesso tempo, che conferma l’impegno di Aeronautica Militare e Leonardo per la creazione di un ambiente di condivisione di idee, esperienze e competenze diverse in grado di favorire la conoscenza di quella rivoluzione tecnologica e culturale che guida il cambiamento, anche nel mondo civile.