Il Mostro di Firenze Ultimo atto: il libro inchiesta presentato alla Red

Una nuova edizione aggiornata del libro più completo sul Mostro di Firenze.

La storia infinita del Mostro di Firenze, una indagine iniziata cinquant’anni fa, racchiusa in un nuovo libro. Per gli autori un aggiornamento o una revisione che comprende le novità arrivate nel 2017, quando il capitolo finale che sembrava destinato alla memoria si alimenta di indiscrezioni, di approfondimento di esami e si arricchisce di nomi.

I giornalisti Alessandro Cecioni e Gianluca Monastra saranno alla Feltrinelli Red di Firenze alle 18 e 30 di martedì 10 luglio in compagnia della cronista Franca Selvatici per la presentazione di Mostro di Firenze. Ultimo atto.

Otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985 commessi da una pistola che uccide, passa di mano, scompare. Presunti colpevoli in carcere, qualcuno scagionato, altri condannati, altri morti in attesa di un verdetto definitivo.

Sette sataniche, depistaggi, maghi e prostitute, servizi segreti e l’ombra della massoneria.

Tutto inizia nell'agosto 1968, si ferma il sangue, non l'inchiesta e la ricerca del colpevole.

A distanza di sedici anni dalla prima uscita, una nuova edizione che aggiorna e ricostruisce l’inchiesta infinita. Con un’ampia integrazione su quanto emerso, ancora nel 2017, dalle indagini sul cosiddetto ‘secondo livello’, quello degli insospettabili che ci sarebbero dietro ai ‘compagni di merende’ condannati. E alla lunga scia di episodi oscuri che il caso si è lasciato dietro.

Alessandro Cecioni è stato cronista di nera e poi responsabile della cronaca al quotidiano La Città di Firenze negli anni Ottanta. Successivamente all’Agenzia giornali locali del gruppo Espresso, attualmente lavora per Repubblica.

Gianluca Monastra, giornalista di Repubblica, è autore di romanzi, racconti, graphic novel e testi per radio e teatro. Per Nutrimenti ha pubblicato i romanzi Un’estate con Chet (con Massimo Basile, 2004) e L’ottava nota (2016).