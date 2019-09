Il Mondo di Alessandro Bonsanti: convegno il 7 ottobre al Gabinetto Vieussieux

Evento promosso dalla Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana

Un convegno per raccontare la grande stagione letteraria fiorentina del dopoguerra attraverso la figura del giornalista Alessandro Bonsanti e la rivista Il Mondo da lui fondata presso il Gabinetto Vieusseux. L'appuntamento è per lunedì 7 ottobre a Firenze. Il convegno, dal titolo “La lezione dei grandi maestri: Il Mondo di Alessandro Bonsanti”, è promosso dal Comitato scientifico della Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e si terrà nella Sala Ferri del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux, in Piazza degli Strozzi.

Al centro del dibattito la figura di Alessandro Bonsanti, giornalista che nel 1941 assunse la direzione del Gabinetto Vieusseux di Firenze, succedendo a Eugenio Montale. Fu proprio Bonsanti a dare vita, già nell’aprile del 1945, a Il Mondo, la prima rivista culturale italiana del dopoguerra, che si ispirava alla tradizione delle riviste fiorentine. La pubblicazione fu diffusa con cadenza quindicinale fino al numero conclusivo dell’ottobre 1946. A raccontare quel mondo leggendario, la figlia dello stesso Bonsanti, Alessandra Bonsanti, giornalista e scrittrice già membro della Camera dei Deputati, e il prof. Cosimo Ceccuti già professore alla Facoltà di scienze politiche "Cesare Alfieri" e presidente della "Fondazione Spadolini - Nuova Antologia". Introdurrà i lavori il giornalista Massimo Lucchesi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana.

Il convegno, che si svolgerà dalle 10 alle 12, è aperto a tutta la cittadinanza e la partecipazione è libera. “Invitiamo tutti i fiorentini a partecipare a questo evento che permetterà di riscoprire una stagione memorabile per la nostra città – esorta Nicola Novelli, tesoriere della Fondazione - Il convegno è uno degli progetti con cui la Fondazione dell'Ordine dei giornalisti intende arricchire il panorama culturale del territorio”

Il convegno “La lezione dei grandi maestri: Il Mondo di Alessandro Bonsanti” è inoltre accreditato per la formazione professionale dei giornalisti. La partecipazione consente di ottenere due crediti formativi. Le iscrizioni sono possibili tramite la piattaforma Sigef. La Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana è aperta al contributo di tutti, giornalisti e non giornalisti: per maggiori informazioni su eventuali adesioni, è possibile consultare il sito internet.