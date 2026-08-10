Il mercato delle nuove costruzioni vola a 5.850 € al mq.

Mentre il dibattito pubblico si arena sulle restrizioni agli affitti brevi, il mercato delle nuove costruzioni registra performance da capogiro. Perché la domanda transnazionale sta ignorando le polemiche locali, spingendo i valori verso nuovi record?

L'analisi di Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e CEO di Apartments Florence, suggerisce che il mercato non stia semplicemente ospitando turisti, ma stia fornendo infrastrutture a una nuova classe di abitanti temporanei. Gli immobili gestiti professionalmente — circa 10.000 unità nel capoluogo toscano — rappresentano un’offerta flessibile che risponde a una mutazione profonda della domanda.

Secondo le proiezioni per il 2026, basate sullo storico dati del 2025, questa rete di appartamenti ha la capacità di accogliere tra le 100.000 e le 130.000 persone. Tuttavia, la demografia di questi ospiti rivela un cambiamento strutturale:

Studenti internazionali impegnati in programmi accademici semestrali.

impegnati in programmi accademici semestrali. Digital nomads e professionisti in mobilità che richiedono soluzioni abitative "ready-to-use".

che richiedono soluzioni abitative "ready-to-use". Domanda transnazionale che vede nella flessibilità una risposta all'obsolescenza dei contratti di locazione tradizionali (4+4).

Questa "servitizzazione" dell'immobiliare non è un fenomeno effimero, ma un pilastro dell'economia urbana moderna.

"Raccontare gli affitti brevi solo come un fenomeno legato ai mesi estivi significa non cogliere l’evoluzione del mercato. Sono una parte di un sistema più ampio che risponde a esigenze diverse: famiglie, gruppi, lavoratori e studenti."spiega Lorenzo Fagnoni.

Se il mercato dell'usato mostra segni di riflessione, il segmento delle nuove costruzioni a Firenze nel primo semestre del 2026 si configura come una vera e propria "anomalia positiva" nel panorama nazionale. La città non sta solo reagendo alla crisi del 2025, ma sta sovraperformando i principali competitor italiani. I dati evidenziano una vitalità eccezionale per le nuove abitazioni:

Volume di compravendite: un incremento del +26%, dato sensibilmente superiore alla media nazionale del +8,6%.

un incremento del +26%, dato sensibilmente superiore alla media nazionale del +8,6%. Apprezzamento dei valori: i prezzi sono cresciuti del 6,1% su base annua.

i prezzi sono cresciuti del 6,1% su base annua. Quotazione media: ha raggiunto i 5.850 euro al metro quadro, consolidando il posizionamento di Firenze tra le città più costose e ambite d'Europa.

Un indicatore fondamentale per comprendere la resilienza di Firenze è l'origine degli ospiti. Negli immobili gestiti da Apartments Florence, la componente straniera tocca vette del 96-97%.

Questa quasi totale egemonia della domanda estera ha un effetto di disaccoppiamento dall'economia locale italiana. Firenze opera come una superstar city globale: la sua capacità di attrarre capitale e residenti temporanei internazionali la rende meno vulnerabile alle oscillazioni del potere d'acquisto domestico o alle tensioni inflattive interne. La domanda non è più legata ai cicli stagionali, ma è diventata una costante che alimenta il mercato immobiliare durante tutto l'anno.

Il contesto italiano del 2026 appare profondamente frammentato, rendendo la crescita fiorentina ancora più significativa. Mentre il prezzo medio nazionale delle nuove costruzioni si attesta sui 4.200 €/mq (+4,9%), Firenze si posiziona come una "via di mezzo" strategica. È più competitiva rispetto ai massimi di Milano, ma gode di una stabilità che città soggette a maggiore volatilità, come Napoli, hanno perso. La forza di Firenze risiede nella sua capacità di attrarre capitale transnazionale, un fattore che agisce da scudo contro le incertezze del mercato interno.

L'inarrestabile ascesa dei prezzi e delle transazioni nel settore delle nuove costruzioni impone una riflessione sulla gestione della città. La sfida non è limitare i flussi, ma governarli attraverso un sistema di accoglienza complessivo e di alta qualità, capace di integrare la residenzialità storica con la nuova popolazione fluida.

Il futuro di Firenze dipenderà dalla sua capacità di restare una città viva e non solo un asset finanziario per investitori globali. Riuscirà la politica urbana a bilanciare le esigenze dei residenti permanenti con una domanda internazionale che spinge i prezzi verso la soglia dei 6.000 euro al metro quadro, o siamo destinati a vedere una Firenze abitata esclusivamente da una élite temporanea e transnazionale?