Il Lago dei Cigni sul palco del Teatro di Rifredi venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre

Il celebre balletto interpretato dalla Compagnia Opus Ballet

Al Teatro di Rifredi andrà in scena venerdì 30 novembre e sabato 1° dicembre Il Lago dei Cigni uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo. Musicato da Pëtr Il’ič Čajkovskij, il balletto è qui indagato dal coreografo Loris Petrillo, per i danzatori della Compagnia Opus Ballet, diretta da Rosanna Brocanello, attraverso la danza contemporanea, in una complessa operazione di attualizzazione dell’opera e di riscoperta del suo nucleo originale e centrale. Un modo di leggere il classico attraverso il contemporaneo, partendo dal mito sotteso all’opera stessa per ritrovarne le radici e i legami con l’uomo di oggi.

Loris Petrillo, da sempre impegnato nei suoi lavori in un continuo sviluppo dialogico tra partitura danzata e partitura testuale, anche in questa produzione affronta un’opera di repertorio ridandole nuova vita attraverso una forte attenzione al testo, grazie anche alla collaborazione del drammaturgo Massimiliano Burini, e riconsegnandola alla contemporaneità servendosi di una danza fortemente improntata alla fisicità. Una fisicità spontanea e animalesca, che restituisce al cigno la sua natura senza mai tradirne la straordinaria eleganza. Un’operazione assolutamente nuova che mira a svelare il visibile dell’opera, ormai nascosto dalle sue infinite interpretazioni e letture, alla ricerca del concetto dietro il racconto, in un continuo cambio di prospettiva attraverso gli sguardi della danza e della drammaturgia.

In occasione dello spettacolo la Compagnia Opus Ballet organizza uno workshop intensivo per allievi e danzatori con il coreografo Loris Petrillo. n1 dicembre dalle 15:00 alle 17:00 presso il Teatro di Rifredi; 2 dicembre dalle 11:00 alle 13:00 presso il Centro Coreografico Opus Ballet. Costo 60.00€ comprensivo di un biglietto per lo spettacolo. info@opusballet.it- 0552335138

Informazioni tel. 055/422.03.61 - www.toscanateatro.it

Biglietti in intero € 16,00 – ridotto € 14,00 - Carta dello studente € 8,00

PrevenditeTeatro di Rifredi dal lunedì al sabato (ore 16:00 – 19:00) | biglietteria@toscanateatro.it | www.boxofficetoscana.it - www.boxofficetoscana.it