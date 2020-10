Scandicci è tempo di Fierone

ph FB Fiera di Scandicci

Domani giovedì 8 ottobre la città sarà letteralmente invasa dai banchi. Le regole per visitare la Fiera in tranquillità

Il grande giorno di Scandicci è arrivato, è tempo di Fierone. Domani giovedì 8 ottobre saranno 182 i banchi lungo 1,3 chilometri di strada per evitare assembramenti. L'invito è di raggiungere il Fierone a piedi o con i mezzi pubblici (fermata tramvia Aldo Moro); per chi arriva in auto da fuori Scandicci parcheggio consigliato via Stradone Ospedale o centro commerciale Ponte a Greve.

Il Fierone 2020 ci sarà, e sarà organizzato come da tradizione nel secondo giovedì di ottobre – ovvero l’8.10 dalle 7 alle 23 - nel rispetto delle norme anticovid; per evitare passaggi ristretti e conseguenti rischi di assembramenti quest’anno i 182 banchi della Gran Fiera degli Ambulanti sono allestiti lungo via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave, su una lunghezza complessiva di oltre 1,3 chilometri. Durante la giornata in orario 6-24 è in vigore l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i cittadini e gli esercenti presenti nell’area. Anche quest’anno il giorno del Fierone gli stand espositivi della Fiera di Scandicci sono aperti in orario 10-24.

Come informa la stessa Fiera di Scandicci su Facebook, ecco le 5 semplici REGOLE, per visitare la Fiera in tutta tranquillità!



Lavare e igienizzare spessi le mani

Mantenere sempre la distanza una almeno 1 metro

No assembramenti di persone

È obbligatorio l'uso della mascherina

In fila evitare assembramenti e mantenere la distanza di almeno 1 metro