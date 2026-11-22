C'è una magia sottile e inconfondibile nello stile della Versilia che sa viaggiare oltre i confini del litorale, trasformando ogni piazza in un'elegante passerella a cielo aperto. La vivace tradizione della passeggiata tra banchi storici e manifattura d'eccellenza non resta confinata al mare, ma si reinventa in un vero e proprio fenomeno di costume itinerante capace di richiamare migliaia di appassionati ad ogni tappa e animare interi territori.

L'imminente arrivo di questo evento iconico nell'area fiorentina – con l'attesissimo appuntamento a Bagno a Ripoli previsto per domenica 8 novembre e la tappa a Calenzano di sabato 14 novembre – offre il pretesto perfetto per esplorare un rito di consumo unico. Tra il profumo della cuoieria lavorata a mano, la morbidezza del cashmere più puro e il fermento festoso degli stand, scoprire come una bancarella sappia coniugare glamour ed accessibilità diventa una storia di stile tutta italiana da raccontare.

Non è un mercato, è un "fenomeno di costume" e una "boutique a cielo aperto"

Questo format ha saputo ridefinire da cima a fondo il concetto di commercio su area pubblica, trasformando lo storico banco ambulante in vere e proprie boutique a cielo aperto®. Unendo la memoria dei mestieri artigianali alla costante ricerca delle ultime tendenze contemporanee, il Consorzio ha saputo reinventare una professione storica alla luce dei tempi moderni.

Ricreare l'atmosfera patinata e genuina del Mercato del Forte nelle piazze cittadine genera un impatto culturale profondo: democratizza l'eleganza, portando il fascino della grande moda fuori dalle rigide boutique per regalarlo alla libertà del passeggio e alla gioia di un incontro all'aperto.

La guerra alle imitazioni: un marchio unico e il tassativo no alle "cineserie"

Nato nel 2002 dall'unione dei migliori banchi dello storico e celebre mercato versiliese, il Consorzio garantisce una selezione rigorosa disciplinata da uno statuto inflessibile. Sui banchi vige il divieto assoluto per le imitazioni e i prodotti di scarso pregio, le cosiddette "cineserie", per offrire unicamente l'eccellenza del Made in Italy.

Per difendersi dai numerosi tentativi di emulazione e dai siti web ingannevoli, la manifestazione si identifica unicamente nel marchio registrato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Per verificare l'autenticità degli eventi e il calendario ufficiale del tour, occorre fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del Consorzio

L'artigianato d'eccellenza: cosa si trova davvero sui banchi

L'esclusiva selezione merceologica è un punto di riferimento per chi cerca stile e convenienza, tanto da finire regolarmente sotto i riflettori di fashion blog e riviste femminili. Sui banchi si trova il meglio della tradizione toscana e nazionale, spaziando dalla sartoria di ricerca ai dettagli più preziosi. Le principali categorie di prodotti presenti includono:

Abbigliamento e Tendenze: nuove collezioni griffate, capi di stock e stoffe pregiate .

nuove collezioni griffate, capi di stock e . Pelletteria Artigianale: borse e calzature di altissima fattura, insieme a raffinate proposte di pellicceria .

borse e calzature di altissima fattura, insieme a raffinate proposte di . Maglieria di Pregio: la migliore produzione nazionale di puro cashmere.

la migliore produzione nazionale di puro cashmere. Casa e Tradizione: biancheria per la casa, porcellane, tessuti d'arte fiorentina ed esclusivi bijoux.

La macchina organizzativa: spettacolo continuo e impatto sul territorio

La macchina logistica del Consorzio garantisce una presenza capillare ed uno spettacolo continuo per le località ospitanti. Sia nella tappa di Bagno a Ripoli di domenica 8 novembre (tra Via Roma e il Piazzale dei Ponti), sia in quella di Calenzano nel Parcheggio di Via della Conoscenza sabato 14 novembre, gli stand rimangono aperti dalle 8.00 alle 19.00 con orario continuato, anche in caso di maltempo.

L'imponente afflusso di visitatori richiede una gestione accurata della viabilità locale. Per l'evento di Bagno a Ripoli, le ordinanze comunali prevedono la chiusura al traffico delle vie interessate dalle 07.00 alle 21.00 (tratti di Via Roma, Via Pizzi e il parcheggio I Ponti). La circolazione è garantita da sensi unici temporanei su Via Le Plessis Robinson verso Via Granacci e da percorsi alternativi ben definiti lungo Via F.lli Orsi, Viale delle Arti, Via del Padule, Viale Pian di Ripoli e Via Olmi.

L'esperienza firmata Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® dimostra come l'esclusività del glamour possa felicemente sposarsi con la concretezza di uno shopping aperto e fruibile a tutti. Riscoprire la qualità tangibile dei tessuti, il pregio dell'artigianato autentico e il calore di una chiacchierata tra i banchi restituisce al rito del consumo una dimensione umana, vibrante ed essenziale.