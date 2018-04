Il designer Aldo Cibic al quarto incontro del master 'Futuro vegetale'

Venerdì 6/4 alle ore 18.15, Auditorium FCRF, Via Folco Portinari, 5rosso

È con il designer Aldo Cibic il quarto appuntamento con le conferenze realizzate nell’ambito del master ‘Futuro vegetale’, promosso da Fondazione CR Firenze con Università degli studi di Firenze. Il ciclo di incontri è parte integrante del master promosso dalle stesse due Istituzioni e coordinato dai professori Leonardo Chiesi e Stefano Mancuso. L’architetto parlerà all’Auditorium Fondazione CR Firenze (Via Folco Portinari, 5 rosso) venerdì 6 aprile alle ore 18:15 e sarà introdotto dal professore ordinario di design industriale dell’Università di Firenze e Presidente del corso di laurea magistrale in Design, Giuseppe Lotti.La conferenza, dal titolo ‘La natura ci distruggerà? Incomplete – Un’ indagine sulla vita e il design’, è una riflessione sul tema della natura e sulle sue interrelazioni con il design. Sempre attratto da come la natura si manifesta, tanto da farne il centro dei suoi progetti, Cibic si pone delle domande per riflettere su quello che si potrebbe fare per salvaguardare la natura e noi stessi (http://www.incomplete.design). Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria (futurovegetale@fcrf.it; 055 5384348).

Aldo Cibic nasce a Vicenza nel 1955. Nel 1977 inizia a lavorare con Ettore Sottsass, di cui diventa socio nel 1980 ed è, insieme a lui, uno dei coofondatori di Memphis, un movimento per il design attivo fra il 1981 e il 1987. Nel 1989, fonda il suo studio e, nello stesso tempo, inizia un lavoro di ricerca con diverse scuole (Politecnico di Milano, Iuav Venezia, Professore onorario alla Tongji University). L’attività principale di Cibic workshop si svolge tra Milano e San Francisco e riguarda progetti di architettura, di interni, di design e di ricerca, rivolta soprattutto allo sviluppo di nuove tipologie progettuali.

Il prossimo e ultimo appuntamento del ciclo ha come relatore Fritjof Capra (sabato 5 maggio alle ore 18:15 in sede da definire).