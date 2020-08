"Il Ciclone" di Pieraccioni alla Versiliana

Appuntamento martedì 25 agosto

Marina di Pietrasanta (LU) _ La Versiliana è di nuovo pronta a trasformarsi in un grande cinema all'aperto con la rassegna di film proposta dalla Fondazione nell'ambito della quarantunesima edizione del Festival. Una rassegna che sin dal suo esordio ha raccolto consensi e apprezzamenti del pubblico sempre numeroso che ha frequentato le serate dedicate al cinema. Martedì 25 agosto alle 21.30 la Versiliana proporrà sul suo grande schermo il secondo dei tre film che la Fondazione ha scelto per rendere omaggio alla più divertente cinematografia toscana.

Dopo “Bagnomaria” di Giorgio Panariello, sarà infatti proiettato “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni, uno dei film di grande successo del regista toscano, che a 24 anni dalla sua uscita non smette ancora di far ridere ed emozionare con le sue battute e frasi memorabili, diventate patrimonio della comicità toscanità e con gli splendidi scenari soleggiati dell'entroterra che hanno fatto sognare e ancor più desiderare la Toscana.

“Tappami, Levante, tappami”, “Che ce l'hai i' gratta e vinci te?” , “Ola ola ola vò a dormire nell'aiola!!”, “Dos Los Ramatos!”, battute memorabili che hanno reso il film un evergreen sempre piacevole da rivedere, magari in una sera d’estate per farsi qualche risata in compagnia di amici.

Un'occasione da non perdere quindi per trascorrere una serata divertente, al fresco della pineta, rivivendo la vicenda di Levante e Caterina e di quel ciclone “ che quando arriva, 'un t'avverte. Passa, piglia e porta via. E a te 'un ti resta che rimanere lì, bono, bono a guardare e a capire che se 'un fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio.“

Dopo “Bagnomaria” e “Il Ciclone” la Versiliana proporrà anche “Ovosodo” di Paolo Virzì ( in programma il 27 agosto) per concludere la trilogia di pellicole toscane che hanno fatto ridere l’Italia intera e che hanno ancor più fatto apprezzare le bellezze della Toscana annoverandola tra le mete turistiche più desiderate del Paese. Info 0584 265757 www.verisilianafestival.it

I prossimi film in programmazione saranno: “Pinocchio” , giovedì 27 agosto “Ovosodo” , lunedì 31 agosto “Biancaneve e i sette nani”. Il 41° Festival la Versiliana è promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica. La rassegna cinematografica è realizzata in collaborazione con Apuania Cineservice.

I biglietti per il cinema della Versiliana sono in vendita al prezzo di 5 euro presso la biglietteria del Festival , viale Morin, 16 – 55045 Marina di Pietrasanta. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it