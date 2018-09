Il Centro H-tec al Leonardo da Vinci incontra le imprese e gli artigiani

il 25 e 26 settembre 2018 saranno presentate importanti novità nel settore della meccanica e tecnologia d'avanguardia

Il primo e unico Centro H-tec in Toscana,il Technical Education Center promosso da Haas, presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, con l’efficiente organizzazione di Benso Tuscany, aprirà le porte, all’interno dell’Istituto, per due giorni ad aziende, artigiani e professionisti coinvolti in un messaggio forte, di grande rilievo: formazione e tecnologia, unite verso il futuro.

L'appuntamento è per il 25 e 26 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 all'Istituto Leonardo da Vinci in via del Terzolle a Firenze.

L’Istituto Leonardo da Vinci rappresenta la piattaforma essenziale, dove i giovani possono acquisire istruzione e formazione e nel Centro H-tec vengono fornite le conoscenze avanzate e la ricerca in fatto di automazione nel settore della meccanica.

Tutta la qualità di Haas Automation inc. sarà presentata agli ospiti che visiteranno il Centro con dimostrazioni dal vivo, grazie al supporto di aziende rappresentate da Benso Tuscany. Mentre martedì 25 settembre dalle 9.30 alle 17.00 sarà presentata la nuova versione di TopSolid 2018.

Il Centro H-tec - Leonardo da Vinci, è dotato di due macchine CNC Haas, un centro di lavoro a 5 assi e un centro di tornitura (ST-10) all’avanguardia per la produzione di parti complesse e di precisione, completi di accessori, servizi di assistenza e tecnologie CAD/CAM TopSolid per la programmazione 3D delle macchine utensili in dotazione.

H-tec Haas è un nuovo modo di attuare un percorso formativo che permette agli istituti tecnici superiori di sperimentare e studiare direttamente su attrezzature e macchinari di ultima generazione preparando così giovani altamente qualificati pronti per fare il loro ingresso nel mercato del lavoro con una grande specializzazione. Il Centro H-tec-Leonardo da Vinci è un ambiente didattico dove è garantito un accesso alle tecnologie più avanzate di lavorazione assicurando forti e solide prospettive future.

All’evento saranno presenti Marco Paterni, dirigente scolastico dell’Istituto Statale Leonardo da Vinci, Marco Bellesi, docente e referente Htec, Fulvio Grazzini, docente e responsabile officine meccaniche, Gianpiero Sigismondi, responsabile Haas e delle aziende Benso Tuscany, Vivien Zanella, General Manager della filiale italiana di Missler Software, la programmazione Cad/Cam TopSolid e Mauro Raspanti responsabile Raspanti materie plastiche.

Benso Tuscany è presente nel Centro Italia per le forniture di impianti per le lavorazioni meccaniche, software Cad/Cam TopSolid, attrezzature prodotte in materiale plastico e ricambi.