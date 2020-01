Il Carnevale di Viareggio in tv

La Famiglia Digitale - Carnevale di Viareggio 2020

Telecronache delle sfilate dei carri: 1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio 2020. Enzo Iacchetti canta "La famiglia digitale". Sabato il primo party della Capannina

Iniziano ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale 2020 in Versilia con le sue feste in maschera, le sfilate di carri ed i balli sfrenati. Enzo Iacchetti, attore e conduttore televisivo, è l’interprete del brano scritto dal cantautore Tiziano Jannacci con la musica del compositore Salvatore Di Martino. “La famiglia digitale” è il titolo del brano per il Carnevale 2020. Un racconto della nostra contemporaneità con gli occhi della satira affidato alla musica e al testo del brano scritto da Tiziano Jannacci e dal compositore Salvatore Di Martino, proprio per questa edizione dei Corsi Mascherati. Con ironia e raffinatezza il cantautore, che appartiene ad una grande famiglia di musicisti, affronta il tema delle generazioni, a cui sono dedicate le manifestazioni “Fuori Corso” del Carnevale di Viareggio 2020.

Le immagini più belle del Carnevale di Viareggio nelle case di tutta la Toscana e non solo, grazie al gruppo di 50 Canale. L'appuntamento più atteso è quello con "Il Carnevalaro", per le telecronache di tutte le sfilate dei carri (1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio 2020). A raccontare ogni corso mascherato saranno Gabriele Altemura e Andrea Montaresi, affiancati da opinionisti qualificati. Numerose telecamere lungo il circuito della manifestazione porteranno nelle case dei telespettatori le immagini dei carri e delle maschere. Il debutto delle telecronache delle sfilate del Carnevale di Viareggio è fissato per sabato 1° febbraio, alle ore 16, su 50 Canale 12 e 191 del telecomando e in contemporanea su 50 News Versilia, canale 673 del digitale terrestre. Il racconto della sfilata inaugurale sarà preceduto dalla diretta dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio, per la prima uscita dei Carri. Dalle 9 di sabato 1° febbraio immagini emozionanti dallo scrigno del Carnevale di Viareggio, per mostrare in anteprima le opere dei costruttori. Molto spazio è riservato agli approfondimenti, ogni mercoledì alle 21.30 su 50 News Versilia, canale 673, con "Carnevale, un mondo Capovolto", un emozionante viaggio nella manifestazione tra racconti, storie e personaggi intervistati da Stefano Pasquinucci per la regia di Gualtiero Lami. Tutte le domeniche del periodo di Carnevale, inoltre, alle 21, sempre su 50 News Versilia andrà in onda la rubrica condotta da Gabriele Altemura "Gli occhi del Carnevale di sera", con immagini, ospiti, in studio e interviste per commentare tutti i corsi mascherati. Il Carnevale di Viareggio protagonista anche degli spazi informativi delle emittenti del nostro gruppo editoriale, grazie a servizi giornalieri dedicati alla manifestazione. Un ricco palinsesto per una delle principali manifestazioni della Toscana, che conferma anche per quest'anno 50 Canale e 50 News Versilia come emittenti di riferimento per seguire in ogni suo aspetto il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio.

Tra i locali che animeranno questa antica tradizione, spicca La Capannina di Forte dei Marmi. Protagonista indiscussa delle notti in Versilia, il locale guidato dalla famiglia Guidi ha messo in calendario party in maschera di grande effetto che sicuramente attireranno il numeroso pubblico arrivato quest’anno da ogni parte d’Italia per vivere questa meravigliosa festa. Sabato 10 Febbraio dunque pieno focus sul tema carnevale, con costumi, maschere e accessori per un evento ricco di libertà d’interpretazione. Lo spettacolo musicale sarà curato da Stefano Busà al suo pianoforte e Stefano Natali alla consolle con le sue raffinate selezioni musical, nell’appena inaugurato Piano Bar. Busà al suo immancabile Pianoforte ripercorrerà la storia della musica a tinte tricolore fino alle prime luci dell’alba. Il mattatore ormai celebre riferimento delle sette note nostrane in tutta la penisola, con un pizzico di nostalgia e tanta carica nell’inconfondibile voce, sarà compagno fedele del suo pubblico per tutta la notte. In sala centrale grande spazio alla musica live con il ritorno sul celebre palco della Capannina dei Borghi Bros .

“Sono contento che ci siano ancora serate di musica live di ottimo livello – spiega il patron Gherardo Guidi , mantenere uno spirito tradizionale rende la Capannina ancor più affascinante“.

Alla console della Capannina come ogni sabato ci sarà il talentuoso dj e produttore Charlie Dee e frontman del progetto Broswave. Ma non finisce qua, il periodo Carnevale prosegue anticipando la grande attesa per lo spettacolo del Circo Nero che accompagnerà il pubblico Capannina per la notte dell’8 Febbraio. Piccolissima preview di uno show sempre apprezzato tra le mura dello storico locale, tra effetti luce, coreografie, balli e costumi che offrono ad ogni esibizione un mondo del tutto pittoresco.