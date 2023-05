Il bilancio 2022 di Banco Fiorentino e di Banca Alta Toscana

E’ stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa, il bilancio d’esercizio al 31.12.2022, che verrà presentato all’assemblea dei soci il prossimo 7 maggio.

Il 2022 è stato un anno di grandissime tensioni economiche e politiche, caratterizzato da un’accelerazione impetuosa dell'inflazione dovuta in particolare ai prezzi dei beni energetici. Nonostante questo complesso scenario il Banco Fiorentino è riuscito a muoversi con capacità, competenza, tempestività riuscendo a portare a consuntivo un risultato di esercizio storico, che deriva in parte da una dinamica difficilmente ripetibile dei tassi di interesse, in parte dalla gestione caratteristica che testimonia lo stato di salute dell’istituto.

L’esercizio, dunque, si è chiuso con un utile netto di 53,907 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1.688,25 milioni di euro e impieghi netti a famiglie e imprese per un totale di 856,5 milioni di euro.

Il margine di interesse registra un incremento di 24,87 mln di euro rispetto all’esercizio precedente così come le commissioni nette che aumentano di 2,17 mln di euro. La copertura dei crediti deteriorati è pari al 81,01%, in continuità con il trend dei precedenti esercizi e la politica di derisking da sempre seguita dall’Istituto.

Il Gross NPL Ratio si riduce dal 8,87% al 5,7%; il NPL Ratio netto si attesta al 1,23% per un controvalore di 10,5 mln di €. Il Texas Ratio si posiziona al 4,62% con una diminuzione dello 0,9% rispetto all'anno precedente.

Il Cost Income passa dal 46,1% del 2021 al 37,1% del 2022, in diminuzione di 9 punti percentuali, mentre il ROE si attesta al 25,77%.

Il Banco Fiorentino presenta un rapporto tra fondi propri e totale delle attività di rischio ponderate (CET 1 RATIO) pari a 30,30% con un rafforzamento patrimoniale di 5,10 punti percentuali rispetto al 2021; Indicatori di liquidità pari a 265,34% in termini di LCR e a 125,83% di NSFR, forti e stabili.

L’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana, riunitasi nel Forum dell’istituto di credito cooperativo di Vignole a Quarrata, ha approvato il bilancio 2022. Un anno record per Banca Alta Toscana, che si è chiuso con un utile netto di 12,6 milioni di euro, il miglior risultato storico della Bcc. L’utile dell’esercizio è stato destinato per oltre 12 milioni di euro alla riserva legale consentendo la crescita dei fondi propri della Banca, che hanno superato i 106 milioni.

L’assemblea di Banca Alta Toscana - a cui sono intervenuti il direttore della Federazione Toscana Bcc Roberto Frosini e il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti - è stata preceduta dall’assemblea straordinaria di Mutua Alta Toscana, il soggetto nato nel 2019, fondato e sostenuto dalla Banca, che fornisce agli associati una serie di servizi extra-bancari, in ambito sanitario, ma anche convenzioni con esercizi commerciali e agevolazioni per le famiglie.