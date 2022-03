Il 15 marzo la Giornata dei disturbi dell'alimentazione

Il 15 marzo ricorre la giornata del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Una problematica che a seguito della pandemia riguarda un numero crescente di persone, in prevalenza donne.

Per questa ragione il Comune di Montelupo ha scelto di organizzare un incontro apposito che si terrà il 15 marzo alle 21.15 al MMAB, piazza Vittorio Veneto 11.

La Asl Toscana centro ha un servizio che riguarda tutta l'area e che lavora su due sedi, ad Empoli e al Palagi a Firenze; l'accesso avviene in base alla vicinanza. L'accesso avviene tramite una mail da inviare all'indirizzo distrubi.alimentari@aslcentro.toscana.it nella quale si richiede una prima visita, si specificano i dati anagrafici e un recapito telefonico e poi le segretarie del servizio contattano la paziente per fissare un appuntamento.

Il servizio prevede un intervento ambulatoriale specialistico e in questo contesto vengono fatti i così detti "pasti assistiti": momenti in cui le ragazze sono invitata a mangiare e a riprendere confidenza con l'alimentazione equilibrata, assumendo cibi che loro da tempo hanno eliminato dalla propria dieta, come i carboidrati e a gestire anche l'ansia e la preoccupazione. Sono affiancate da personale specializzato, una psicologa e una dietista.

I disturbi del comportamento alimentare non si curano con i farmaci che possono solo alleviare aspetti "collaterali" a questo tipo di malattie come crisi di ansia o umore depresso; l'intervento più efficacie è quello psicoterapico, ovviamente mirato.

Il Comune di Pisa aderisce alla Giornata nazionale dei disturbi alimentari. Il 15 marzo sarà illuminata la Torre di Pisa e si svolgeranno due iniziative di sensibilizzazione alle Cascine Vecchie del Parco di San Rossore, organizzate dall’associazione Oltre lo Specchio, in collaborazione con Comune di Pisa, Ente Parco, Sds della zona pisana, Fondazione Pisa e Coordinamento nazionale dei disturbi alimentari. Il programma della giornata prevede: alle ore 15 una passeggiata guidata nella natura; alle ore 17 l’inaugurazione, alla presenza tra gli altri dell’assessore al sociale Veronica Poli, di una panchina lilla che sarà installata accanto a quella rossa contro la violenza di genere e a quella arcobaleno. Per aderire alle iniziative è possibile scrivere a: lavitaoltrelospecchio@gmail.com

Nata per una tragica circostanza, la morte di una ragazza 16enne per le conseguenze di un disturbo alimentare e per la volontà dei suoi genitori di rompere il silenzio sulla malattia, la Giornata del 15 marzo, quella del "Fiocchetto lilla", è divenuta negli anni l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni rispetto a una malattia complessa, multifattoriale, fisica e psichica, che richiede cure multidisciplinari, e impegna le persone coinvolte in un lungo, tortuoso, difficile percorso per poter intravedere la luce in fondo al tunnel.