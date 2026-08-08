I vantaggi dell’energia green senza possedere fisicamente un impianto

Tutti i vantaggi dell’energia “green” direttamente a casa, senza possedere fisicamente un impianto. Dopo il successo del progetto pilota arriva ora il debutto sul mercato: anche a Firenze e provincia, infatti, Enel e Conio lanciano ebitts, la soluzione che porta su blockchain l'energia da fotovoltaico ed eolico, rendendo le rinnovabili concretamente accessibili a tutti e offrendo maggiore stabilità. ebitts, tra i primi Utility Token Energetico al mondo, consente ai clienti di autoprodurre energia 100% pulita senza dover installare pannelli o impianti fisici nella propria abitazione.

La piattaforma ebitts consente ai cittadini fiorentini e di tutta la Toscana di acquistare capacità produttiva di due impianti Enel presenti sul territorio italiano, nello specifico il parco fotovoltaico di Piani della Marina (VT) e l’eolico di Barile Venosa (PZ) sotto forma di token. Chi acquista i token può ottenere i benefici della produzione di energia rinnovabile, mediante un risparmio diretto in bolletta. L'eventuale energia prodotta in eccesso viene valorizzata e accreditata al cliente.

Questo meccanismo si rivela particolarmente interessante considerando il progressivo innalzamento delle temperature, e il relativo incremento dei consumi dovuti alla climatizzazione domestica. Il vantaggio di ebitts è duplice: in termini di costi attenua l'impatto dei consumi durante tutto l’anno, in particolare nei picchi estivi, e sul fronte ambientale offre una risposta concreta al surriscaldamento globale attraverso l'uso di energia rinnovabile. Si tratta di un'alternativa pensata soprattutto per chi risiede nei centri urbani e vuole farsi partecipe della transizione energetica, pur non disponendo di spazi idonei per un impianto privato.

Una condizione ampiamente diffusa, se si considera che - secondo gli ultimi dati Eurostat - il 48% dei cittadini dell’Unione europea vive in appartamento, quota che raggiunge il 73% nelle città, dove non è possibile o è molto complesso installare un impianto di energia solare. In un panorama globale segnato da tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati delle fonti fossili (come gas e petrolio), l’autonomia energetica diventa una scelta strategica per la gestione delle spese di casa.

Enel ha ideato e lanciato il progetto, mentre Conio si occupa della tokenizzazione degli asset, e della messa a disposizione del wallet per la custodia dei token e gestisce la vendita delle Token Box, quest’ultimo nel pieno rispetto della normativa MiCAR. In questo ecosistema, la tecnologia blockchain garantisce la tracciabilità dei token e la corrispondenza tra ogni porzione digitale e l'energia prodotta dagli impianti fisici, assicurando in tempo reale trasparenza e verificabilità. L'obiettivo è proseguire nello sviluppo di un modello capace di coniugare produzione rinnovabile, innovazione digitale e semplicità di accesso, mettendo le persone sempre più al centro della transizione energetica.

«ebitts nasce dalla convinzione che la tecnologia blockchain possa generare un impatto reale e tangibile nella vita delle persone - ha dichiarato Christian Miccoli, Presidente e Founder di Conio. «Il rinnovo della partnership con Enel è per noi un segnale importante perché conferma che il modello funziona, che c'è domanda concreta di soluzioni come questa, e che la tokenizzazione dell'energia è una frontiera su cui vale la pena continuare a investire. Siamo orgogliosi di portare avanti con Enel un progetto che mette la blockchain al servizio della transizione energetica, rendendo l'energia rinnovabile veramente accessibile a tutti.»

Conio

Conio è la fintech italiana partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, fondata nel 2015 e prima in Italia ad aver creato un portafoglio Bitcoin multi-firma. Conio sviluppa tecnologie proprietarie per la custodia e la gestione di asset digitali, con un approccio orientato a sicurezza, compliance regolamentare e semplicità d’uso. La società rende gli asset digitali accessibili al pubblico B2C - oggi conta oltre 450.000 clienti retail - e offre soluzioni dedicate a banche, istituzioni finanziarie e imprese interessate a tokenizzazione e digital asset. Tra i suoi ambiti di attività figurano la tokenizzazione di Real World Assets (RWA), energia sostenibile e prodotti finanziari. Conio vanta più di 20 brevetti depositati e un’attenzione alla qualità dei propri servizi tipica del Made in Italy.