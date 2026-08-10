Caduta di rami a San Felice a Ema

GALLUZZO (FIRENZE) - Intervento di Vigili del fuoco e Polizia municipale oggi in tarda mattinata a San Felice a Ema, davanti al Circolo, dove la caduta di alcuni rami ha invaso la carreggiata creando problemi alla circolazione. Sul posto sono intervenute pattuglie e mezzi per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

Dalle immagini si vede chiaramente il cumulo di vegetazione finito a terra, con i rami sparsi sull’asfalto e vicino alle strisce pedonali. Per delimitare la zona sono stati posizionati dei coni segnaletici. Un’autoscala dei pompieri è stata utilizzata per intervenire sulle parti più alte degli alberi e verificare che non ci fossero altri rami a rischio caduta.

La Polizia Municipale ha regolato il traffico nel tratto interessato, con un’auto di servizio posizionata all’incrocio per deviare i veicoli. Il rallentamento è stato inevitabile, soprattutto considerando che oggi, sabato 8 agosto, è una giornata da bollino nero per l’esodo estivo e molte persone sono in movimento verso le località di vacanza.

Fortunatamente non risultano feriti né danni particolari. L’intervento sta durando tutt’ora. L’episodio richiama l’attenzione sulla manutenzione del verde in questo periodo di caldo intenso e vento, che può rendere più fragili le alberature.