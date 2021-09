I prodotti agricoli sbarcano a Firenze

Firenze, 7 settembre 2021 – Subito un grande successo di pubblico, di cittadini-consumatori per i due nuovi mercati contadini della Spesa in Campagna Cia che sono stati inaugurati nei giorni scorsi a Firenze. C’è voglia di vendita diretta, di prodotti agricoli di stagione e da filiera corta, c’è voglia di un rapporto sempre più stretto e di fiducia fra il produttore ed il consumatore.

Un mercato della Spesa in Campagna è stato inaugurato nella zona Novoli-Ponte di Mezzo, in Via Maddalena, e sarà aperto ogni giovedì dalle 8 alle 14. Un altro in zona Campo di Marte, Piazza Alberti (vicinanze Parking Alberti), con aperture ogni sabato dalle 8 alle 14.

Prodotti freschi e di stagioni, frutta e verdura, salumi e carni fresche, vino e olio extravergine, formaggi e legumi, cereali e prodotti trasformati, miele, marmellate e altre tipicità direttamente dal campo alla tavola.

“L’apertura di due mercati contadini della Spesa in Campagna nel cuore di Firenze rappresenta un grande sbocco per tante piccole-medie aziende agricoli di tutta la provincia di Firenze – sottolinea il presidente Cia Agricoltori Italiani Toscana Centro, Sandro Orlandini -. Ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia è più costante e stretto il rapporto tra agricoltori e cittadini-consumatori. Un legame rinsaldato, per effetto delle restrizioni Covid, nei mercati contadini e nelle botteghe di prossimità”.

“Mercati che non soltanto annullano le intermediazioni tra produttore e consumatore – aggiunge Lapo Baldini, direttore Cia Toscana Centro -, ma hanno anche il merito di stimolare il cittadino a compiere un percorso di educazione alimentare, indirizzandolo verso un uso consapevole e non passivo degli alimenti. Qualità, lavoro, rispetto per l’ambiente, riscoperta delle tradizioni alimentari locali e perché no, fantasia, sono gli ingredienti che testimoniano l’attività delle nostre aziende agricole”.