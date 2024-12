I principali lavori a Firenze da lunedì 2 dicembre

Prosegue la sostituzione della rete idrica in via Masaccio. La prossima settimana, da lunedì 2 dicembre il cantiere si sposterà nel tratto via Nardi-via La Farina con restringimenti di carreggiata e un senso unico verso viale Mazzini (a partire da via La Farina). Previsti restringimenti anche in via Jacopo Nardi. Questa fase si concluderà il 18 gennaio.

Ecco gli altri principali interventi in programma dalla prossima settimana.

Via Cosimo Il Vecchio: inizieranno lunedì 2 dicembre alcuni lavori di manutenzione del ponte. Fino al 6 dicembre sarà interrotta la circolazione nel tratto da viale Pieraccini a via di Careggi. Altri provvedimenti previsti: senso unico in via di Careggi da via dei Massoni verso via Cosimo Il Vecchio; divieto di accesso in via Incontri tra via di Careggi e viuzzo dei Bartolommei per la sola direttrice verso quest’ultimo. Viabilità alternativa per via di Careggi: viale Pieraccini-largo Palagi-via del Pergolino-viuzzo dei Bartolommei-via Incontri-via di Careggi.

Via De Andrè-via di Varlungo: per lavori di messa in sicurezza idraulica lunedì 2 dicembre scatterà la chiusura di via De Andrè (tra largo Folon e via di Varlungo) e via di Varlungo (tra via De Andrè e via Gobetti). In via Gobetti sarà istituito il doppio senso tra via De Nicola e via di Varlungo.

Via Poccetti: da lunedì 2 dicembre sono in programma lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica con l’istituzione di un divieto di transito tra via delle Campora a via Senese. Percorso alternativo nei due sensi: via delle Campora-via delle Bagnese-byepass del Galluzzo-via Senese. L’intervento si concluderà il 21 dicembre.

Via della Piazzuola: la strada sarà chiusa da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Il tratto interessato è quello tra via Barbacane e via di Camerata. Percorso alternativo per i veicoli in ingresso città: via di San Domenico-viale Volta-via della Piazzuola. Percorso alternativo per i veicoli in uscita città: via Compagni-via Cavalcanti-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-via di San Domenico-via della Piazzuola. Il provvedimento sarà in vigore fino al 6 dicembre.

Via della Pietra: inizieranno lunedì 2 dicembre i lavori alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. La strada sarà chiusa da via Incontri a via Santa Marta; previsto anche un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato a cavallo del numero civico 44 in via Incontri. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Incontri e diretti in via della Pietra: via Incontri-via di Careggi-via dei Massoni-via Bolognese Nuova-via Bolognese-via del Poggiolino-via della Pietra. Termine previsto 21 dicembre.

Via del Donicato: da lunedì 2 dicembre sono in programma lavori relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Fino all’11 dicembre sarà in vigore un divieto di transito tra viuzzo di Ugnano e via di Fagna (nella sola direttrice verso via di Fagna) e la circolazione sarà interrotta all’altezza del cantiere (fra i numeri civici 1 e 3). Percorso alternativo: via del Donicato-via Zipoli-via del Piovotto Arlotto-via dei Pozzi di Mantignano-via del Tabernacolo-viuzzo di Scopaia-via di Ugnano-via di Fagna.

Via Pilati: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica lunedì 2 dicembre scatterà un divieto di transito da via Aretina a via Lanza. Percorso alternativo: lungarno Colombo-via Minghetti-via Aretina-via Bellariva-via Lanza. Termine previsto 6 dicembre.

Via dei Coverelli: per carico/scarico materiali la strada sarà chiusa da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre tra via di Santo Spirito e via del Presto di San Martino. Percorso alternativo: via Santo Spirito-via del Presto di San Martino.

Piazza D’Azeglio: per il montaggio di una gru dalle 23 di lunedì 2 e le 4 di martedì 3 dicembre circolazione interrotta tra via Giordani e via Niccolini. In via Giordani scatterà un senso unico da via della Mattonaia in direzione di piazza D’Azeglio. Percorso alternativo per piazza D’Azeglio: via Niccolini-via della Mattonaia-via Giordani.

Via Cavour: sono state programmate in orario notturno le operazioni di scarico di attrezzature per un cantiere. Da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre tra le 23 alle 5 sarà istituito un divieto di transito tra piazza della Libertà e via Venezia. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale sulla direttrice via Ventisette Aprile-via degli Arazzieri-via della Colonna. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazza San Marco provenienti lato viale Lavagnini: via Santa Caterina d’Alessandria-piazza Indipendenza-via Ventisette Aprile-via degli Arazzieri. Percorso alternativo per i veicoli diretti in piazza San Marco provenienti lato piazzale Donatello: via Alfieri-via della Colonna-via Battisti. Itinerario alternativo per via Sant’Anna/via Duca d’Aosta: via Venezia-via La Pira-via La Marmora.

Via Ricasoli: per il monitoraggio di un edificio la strada sarà chiusa lunedì 2 dicembre in orario 9-19. Il tratto interessato è quello tra via degli Alfani e via dei Pucci. Percorso alternativo per via degli Alfani: via dei Pucci-via Cavour-via degli Alfani.

Borgo San Iacopo: lunedì 2 dicembre per l’allestimento di un cantiere per la manutenzione della facciata di un edificio dalle 9.30 alle 18.30 sarà interrotta la circolazione tra via dei Belfredelli e piazza dei Frescobaldi e nel tratto via dei Belfredelli-via dei Guicciardini sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Per la viabilità alternativo previsto anche un senso unico in via dei Guicciardini t(ra Borgo San Iacopo e via dei Bardi verso quest’ultima) e sulla direttrice lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-lungarno degli Archibusieri-piazza del Pesce che diventerà in direzione via Por Santa Maria.

Via D’Annunzio: per il sollevamento di materiali lunedì 2 dicembre la strada sarà chiusa in orario notturno (01.30-05.30) tra via del Pino e viale Verga. Percorso alternativo per i mezzi in ingresso città: via D’Annunzio-via Fontebuoni-via Ristori-viale Duse-via D’Annunzio. Itinerario alternativo per i mezzi in uscita città: via D’Annunzio-viale Verga-via Tozzi-via D’Annunzio.

Via della Spada: per lo smontaggio di un ponteggio da martedì 3 a giovedì 5 dicembre sarà in vigore un divieto di transito tra via del Sole e piazza San Pancrazio.

Via dello Sprone: mercoledì 4 dicembre dalle 9.30 alle 18 è in programma l’allestimento di un cantiere edile con interruzione della circolazione tra via Maggio e via del Pavone. Piazza dei Frescobaldi diventerà quindi a senso unico verso il lungarno Guicciardini. Previsto anche il cambio di senso negli altri tratti di via dello Sprone (tra via Toscanella e via dei Sapiti verso via dei Sapiti e tra via dei Guicciardini e via dei Ramaglianti verso via dei Guicciardini).

Via di Motrone: da mercoledì 4 dicembre sono previsti alcuni lavori alla rete di distribuzione del gas nell’ambito della realizzazione del nuovo svincolo autostradale A11 Firenze Peretola. La strada sarà chiusa tra via del Palagio degli Spini a fondo via fino al 18 dicembre.

Corso Italia: sarà effettuato di notte il posizionamento delle vasche interrate nella postazione di raccolta di rifiuti. Dalle 21 di mercoledì 4 alle 6 di giovedì 5 dicembre sarà chiuso il tratto piazza Vittorio Veneto-via Magenta. Previsto anche un senso unico in via Magenta da Corso Italia a via Solferino verso quest’ultima strada. Itinerario alternativo: piazza Vittorio Veneto-via Magenta-via Solferino-viale Fratelli Rosselli.

Via di San Niccolò: per un trasloco dalle 21 di mercoledì 4 alle 5 di giovedì 5 dicembre sarà in vigore un divieto di transito tra via dell’Olmo e piazza dei Mozzi.

Via di Peretola: inizieranno giovedì 5 dicembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 23 dicembre il tratto tra la viabilità principale a fine strada sarà chiuso, nel tratto tra i numeri civici 176 e 160 sarà istituito un restringimento di carreggiata.

Via delle Caldaie: per un trasloco giovedì 5 dicembre in orario 9-18 sarà interrotta la circolazione tra via del Campuccio e via della Chiesa. Previsto anche il cambio di senso in Borgo Tegolaio da via del Campuccio verso via della Chiesa. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal lato di via dei Serragli: via del Campuccio-Borgo Tegolaio-via della Chiesa. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da Borgo Tegolatio lato via Mazzetta: via della Chiesa-via dei Serragli-via del Campuccio.

Via delle Lame-viuzzo delle Lame: da giovedì 5 dicembre per lavori edili la direttrice via delle Lame (tra viuzzo delle Lame e via Gran Bretagna)-viuzzo delle Lame (tra via delle Lame e via Unione Sovietica) sarà chiusa. Divieto di transito tra largo Islanda e viuzzo delle Lame.

Via dei Pandolfini: ancora un trasloco con chiusura della strada tra via dei Giraldi e via del Proconsolo. Il provvedimento sarà in vigore venerdì 6 dicembre in orario 9-17