I Medici 3, ultima data l'11 dicembre

Immagine da RAI tv

Altro cambio di programmazione per la fiction di Rai1 che doveva finire oggi 10 dicembre ma è stata spostata

È stata una stagione particolare quella de I Medici 3: le date di trasmissione sono state una specie di mistero per tanto tempo poi è venuta l'ufficialità, sancita anche dalla pubblicità: 1-2 dicembre e 9-10 dicembre. Tutto a posto? No. Oggi 10 dicembre la parte finale della fiction di Rai1 non andrà in onda, lo farà domani mercoledì 11 dicembre.

Guardando i social, i fans si sono meravigliati del cambio ma c'è anche chi ha gioito: stasera infatti c'è Inter - Barcellona di Champions League, su Sky ma anche in chiaro su Canale 5 e la concomitanza dei due eventi avrebbe costretto molti a uno zapping esagerato.

Anche il sottotitolo della fiction era cambiato in corso d'opera: da 'La rinascita di una famiglia' a 'Nel nome della famiglia'.