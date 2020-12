I libri più letti e commentati a novembre 2020

La rassegna mensile per conoscere i titoli popolari sul gruppo Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri

Al primo posto questo mese, si impone un grande classico della letteratura mondiale, che continua ad essere amato e commentato anche oggi: Dracula, di Bram Stoker; al secondo posto, un altro libro che ha buone possibilità di diventare un classico, l'intenso romanzo di Ian McEwan ;Il giardino di cemento terzo piazzamento per uno dei grandi capolavori della letteratura italiana del Novececento Todo Modo di Leonardo Sciascia.

Le recenti elezioni americane hanno riportato in alto l'interesse per il sistema politico statunitense e per i complessi equilibri socio economici che ad esse sono legate se volete leggere libri sull'argomento, tra le nostre discussioni segnaliamo i seguenti saggi: Le linee rosse, di Federico Rampini; Capire il potere, di Noam Chomsky e Paura – Trump alla Casa Bianca, di Bob Woodward.

Questo mese i consigli di lettura sono curati dalla libreria Piolalibri di Bruxelles, che suggerisce:

Enne, di Valentina Durante: la voglia di cambiare tutto e mollare tutto che anche con il maturare rimane sempre. Grande Karma. Vite di Carlo Coccioli, di Alessandro Raveggi: una delle più singolari figure letterarie italiane, oggi completamente dimenticata. Redenzione - La prima indagine di Maurizio Nardi, di Chiara Marchelli: un thriller atipico e originale.

