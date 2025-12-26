Fiorentina

I giocatori viola firmano una maglia e la regalano a Tommy

Regalo speciale al bambino lombardo tifoso innamorato della Fiorentina. "Credi sempre nei tuoi sogni"

26 Dicembre 2025
Un regalo speciale a Tommy, il bambino lombardo tifoso innamorato della Fiorentina e spesso preso in giro per la sua fede calcistica di cui va fiero. A lui, che ogni giorno va a scuola "bardato" di tutto punto con i colori viola, De Gea e compagni hanno fatto recapitare una maglia autografata dai suoi idoli. 

"Credi sempre nei tuoi sogni", una delle dediche scritte nella maglia con il numero 1 e il nome Tommy. 

Maestra Vania, la mamma, scrive su Facebook: "Oggi Tommy ha scartato un regalo inaspettato 💜 Una maglietta della ACF Fiorentina, autografata dai suoi eroi. Grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo: avete regalato a Tommaso un’emozione che porterà con sé per sempre. 💜💜". 

