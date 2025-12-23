Tommaso, la storia del bambino viola in Lombardia

Ph Facebook Maestra Vania

Una storia di amore viola sotto Natale. La racconta Maestra Vania, su Facebook, e parla di suo figlio Tommaso. In poche ore, questa storia è diventata popolare commuovendo migliaia di persone non solo tifose della Fiorentina.

Lui è Tommaso, ha 7 anni. Vive in Lombardia, in provincia di Lodi.Ha una mamma toscana che da sempre tifa Fiorentina che gli ha trasmesso la sua passione.

A Tommaso non è mai importato nulla del fatto che a scuola tutti tifino Milan, Juve o Inter. Lui entra con il giubbino viola, il cappello della Fiorentina, e non risponde a chi lo prende in giro.Da grande vuole diventare come De Gea. Ha partecipato all’addio al calcio di Pepito Rossi e in mano teneva uno striscione per Batistuta: uno che non ha mai visto giocare dal vivo, ma di cui conosce ogni singolo gol. Quest’anno però c’è stato un momento in cui quel giubbino non lo voleva più indossare.Perché se nella vita c'è di peggio, si sa, a 7 anni le prese in giro degli altri bambini possono far male.Poi, partita dopo partita.Sconfitta dopo sconfitta.Quel giubbino l’ha rimesso.E quando qualcuno gli dice che la sua squadra andrà in Serie B, lui risponde sicuro:“No.

Alla fine si salverà". Tommaso ha 7 anni. Ed è mio figlio.Io oggi sento il peso di avergli trasmesso l'amore per una squadra che probabilmente non gli darà mai gioie sportive. Ma d’altronde, tifare Fiorentina non è roba per tutti. E Tommy è una forza. 💜