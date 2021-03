I concerti degli Amici della Musica di Firenze su Rete Toscana Classica

Orchestra Vincenzo Galilei - A. Vivaldi, Le quattro stagioni, L'autunno e L'inverno

Dal 7 marzo, le registrazioni dell’archivio sonoro verranno trasmesse sulle frequenze dell’emittente specialista

A partire dal 7 marzo, ogni domenica le registrazioni dell’archivio sonoro degli Amici della Musica di Firenze saranno trasmesse su Rete Toscana Classica.

Nell’anno del Centenario dell’Associazione concertistica, nasce una prestigiosa collaborazione con l’emittente toscana che da sempre è il punto di riferimento per gli appassionati di musica classica, in onda sulle frequenze FM 93.1 – 93.3 e in streaming su www.retetoscanaclassica.it.

Il primo appuntamento è per domenica 7 marzo alle ore 20.30 con il concerto dell’Accademia Bizantina con la violinista Viktoria Mullova e Ottavio Dantone nel ruolo di clavicembalista e concertatore, tenutosi originariamente al Teatro della Pergola il 12 ottobre 2013.

Il programma è un’immersione nella musica di J.S. Bach che accosta due lavori originali (i concerti BWV 1041 e BWV 1042) a due trascrizioni realizzate dallo stesso Dantone ( il BWV 1053 e il BWV 1060).

Quattro saranno in tutto i concerti trasmessi nel mese di marzo.

Domenica 14, sempre alle 20.30, verrà proposto lo spettacolo del 22 gennaio 2018 con Andrea Lucchesini al pianoforte e Giuseppe Cederna alla voce recitante, un incontro tra i più suggestivi versi di Giacomo Leopardi e le note di Franz Schubert, che include pezzi pianistici schubertiani scelti tra i Momenti musicali, gli Improvvisi, i Klavierstücke e celebri canti come A Silvia, Il Passero Solitario, L’Infinito.

Il 21 marzo sarà la volta del concerto registrato il 17 novembre 2002 al Teatro della Pergola, che vede protagonisti l’American String Quartet con Lilya Zilberstein al pianoforte.

In programma, il Quartetto in mi bemolle maggiore K428 di W.A. Mozart, il Quartetto in la minore op.13 di F. Mendelssohn e il Quintetto per pianoforte e archi in fa minore op.34 di J. Brahms.

Per l’ultimo appuntamento del mese, il 28 marzo, spazio al violoncello di Antonio Meneses, con musiche di J.S. Bach, C.A. Piatti, J.A. de Almeida Prado, G. Cassadó (concerto del 15 ottobre 2017).

Per gli Amici della Musica, è una preziosa occasione di valorizzazione del proprio archivio sonoro, in un percorso che condurrà nel 2021 alla mostra sul Centenario curata da Moreno Bucci. Maggiori informazioni sul sito www.amicimusicafirenze.it.

Domani, sabato 6 marzo, alle ore 16.00, prosegue anche la trasmissione dei concerti dagli archivi sul canale YouTube degli Amici della Musica. Verrà trasmesso il concerto della Zefiro Baroque Orchestra diretta da Alfredo Bernardini del17 dicembre 2017 al Teatro della Pergola e anche in questo caso il programma sarà interamente dedicato a J.S. Bach (informazioni e link per l’ascolto sempre sul sito degli Amici della Musica).