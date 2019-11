Horvath, Polesitky e Low: super trio d’archi a Firenze

Mercoledì 27 novembre ai Concerti della Liuteria Toscana con strumenti di Giovanni Battista Gabrielli e Gasparo Piattellini

Interpreti e strumenti d’eccezione mercoledì 27 novembre all’Auditorium FCR Firenze (ore 21) nell’ambito dei Concerti della Liuteria Toscana.



A salire sul palco sarà il Trio d’archi Consonanza composto da Igor Polesitzky, prima viola dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e da Ladislau Horvath e Roger Low, che della compagine fiorentina sono stati per stati, per anni, primo violino e primo violoncello.



Un ensemble votato all’eccellenza a cui saranno affidati due strumenti preziosi: il violino Giovanni Battista Gabrielli datato 1756, tra gli esemplari più apprezzati di questo liutaio fiorentino, e la viola uscita nel 1770 dal laboratorio di un altro artigiano toscano, Gasparo Piattellini.



In programma il "Trio per archi n. 1 in mi bemolle maggiore, op. 3" di Ludwig van Beethoven, il "Trio per archi n. 2 in si bemolle maggiore" di Franz Schubert e il "Trio per archi in re maggiore" di Luigi Boccherini.



Costituito da prime parti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nel 1991, l’ensemble Consonanza si è proposto in formazioni diverse, dal duo all’ottetto, riscuotendo ovunque consensi di critica e pubblico. La formazione annovera musicisti provenienti da Paesi - e a volte continenti – diversi. Questo melting pot ha forgiato un’inedita identità musicale, che ha come comune denominatore il suono della tradizione classica italiana.



Biglietto posto unico 10 euro, prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it. Informazioni e prenotazioni ai numeri 339 1632869 e 334 6006361 o via mail a info@orcafi.it.



I Concerti della Liuteria Toscana sono organizzati da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e Fondazione CR Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.