Hard Rock Cafe Firenze festeggia Freddy Mercury

Da giovedì 5 settembre al 12 settembre settimana dedicata a un'autentica leggenda della musica

Hard Rock Cafe Firenze si prepara a festeggiare Freddie Mercury. Quest’anno, per un’intera settimana, si celebreranno la storia e la musica di Freddie Mercury per non dimenticare l’eredità che ci ha lasciato un’autentica leggenda. E’ tutto pronto per "Freddie for a Week", un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 - compleanno di Freddie Mercury - fino a giovedì 12 settembre. In onore del frontman dei Queen nel Cafe di Firenze si potranno trovare il “Freddie’s Mustache Milkshake”, eventi a tema, musica live e la vendita di articoli esclusivi per raccogliere fondi a favore di The Mercury Phoenix Trust, un'organizzazione benefica creata in memoria di Freddie Mercury da Brian May e Roger Taylor insieme al loro manager Jim Beach per sostenere la lotta globale contro l'HIV. E, inoltre, grazie alla collaborazione con Universal Music Italia, gli appassionati dei Queen e di Freddie Mercury potranno ricevere omaggi gentilmente offerti dalla casa discografica.

Nel Cafe di Via Brunelleschi, che ha vinto un contest tra 23 Cafe europei per la migliore proposta di programmazione, il mito di Freddie Mercury verrà celebrato per il 7° anno consecutivo con appuntamenti imperdibili, con un menu’ dedicato (prenotabile online) dove i piatti saranno ispirati dalle canzoni dei Queen, con un merchandise esclusivo in limited edition e tre eventi live in un’atmosfera unica che farà rivivere gli anni straordinari della band inglese.

Il 5 settembre si esibirà sul palco del Cafe la tribute band dei Queen i “Killer Queen”che alla voce hanno Yaser Ramadan, noto anche per aver partecipato nel 2018 ad Amici.I Killer Queen sono la prima cover band dei Queen in Europa. Nati 24 anni fa dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official italianQueen fans club) come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia. Da allora sono stati più di 800 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati. La “filosofia” di tributo “Killer Queen” è incentrata sulla passione e sulla qualità della musica e dello spettacolo proposti.

Diciannove artisti della Compagnia del Villaggio saliranno sul palco dell’Hard Rock Cafe di Firenze il 9 settembre dove si esibiranno con il musical Bohemian Rhapsody, portando in scena con musica dal vivo, danza, recitazione, e effetti speciali, lo straordinario periodo che ha portato al grande concerto realizzato a Wembley in memoria di Freddie Mercury. In quel 20 aprile 1992, tutte le più grandi star del panorama musicale del tempo hanno portato il loro omaggio a una delle Rock Band più importanti della scena mondiale. Uno spettacolo basato su fatti reali, con un pizzico di fantasia e con la musica dei Queen che arriverà con tutta la sua energia.

La serata del 12 settembre intitolata Don’t stop me now – be our Freddie for a night! sarà caratterizzata dal Karaoke Sing For Your Supper dedicato a Freddie con la house band del Cafe a disposizione sul palco per chiunque desideri cimentarsi alla voce con i grandi classici dei Queen, da Radio Ga Ga a Under Pressure, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want It All e molti altre ancora.

Lo speciale “Freddie’s Mustache Milkshake” che gli ospiti potranno degustare al Cafe nel corso del Freddie For a Week è composto da bourbon e rum scuro, gelato alla vaniglia e salsa al cioccolato fondente che sarà guarnita con panna montata al cioccolato bianco ed un brownie al cioccolato che disegnerà i mitici baffi di Freddie. Il milkshake sarà disponibile anche in una versione analcolica per accontentare così gli ospiti di tutte le età.

Chi desidera festeggiare indossando articoli ispirati a Freddie può fermarsi al Rock Shop® del Cafe o visitare il sito (https://shop.hardrock.com) per acquistare magliette in edizione limitata e una spilla con l'immagine di Freddie sul palco.

Prenotazioni:

www.hardrockcafe.com/location/florence

www.facebook.com/hardrockcafefirenze